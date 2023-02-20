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Женщина вышла на прогулку с ребёнком в одежде, "маскирующей" её среди грязного снега. Мужчина запечатлел из окна своего дома забавную иллюзию.
Самка "хищника" гуляет со своим детенышем
Женщина удачно подобрала одежду для прогулки с ребёнком.
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Вот у водил почти у всех красный жилет есть!
И мамкам тоже надо в правило ввести, гуляешь с ребёнком - надевай жилет! Главное безопасность!