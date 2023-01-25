Сладкая месть любимой жене

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Чтобы лучше понять друг друга и избежать скандалов в семье, необходимо хоть раз поменяться местами. Например, можно сходить с любимой женщиной в строительный магазин.
Интересно, нашла компрессию или нет?
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Могла и принести, если бы до отдела "масел" доковыляла .
Компрессорное масло продаётся как в канистрах, так и на разлив в "сильных" магазинах .
"Выпиши на складе 3/5/7/10 литров компрессии" - эта фраза в цеху, на моём бывшем производстве, каждый день по несколько раз звучала .
Надо было её отправить за "1,5 метрами компрессии" .
однако, когда отделывали новую квартиру в 2007, жена так подобрала плитку, ламинат, обои, покраску, шторы, двери и пр., что это все замечательно выглядит и сейчас
конечно, инструменты, это моё