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Сладкая месть любимой жене

Сладкая месть любимой жене

Автор:
25 января 2023 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   жена   магазин   месть   
1714
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Чтобы лучше понять друг друга и избежать скандалов в семье, необходимо хоть раз поменяться местами. Например, можно сходить с любимой женщиной в строительный магазин.
Интересно, нашла компрессию или нет?

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Метки: Прикол   Юмор   видео   жена   магазин   месть   
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15  комментариев
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Про компрессию это мощно!
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0
MAX 3 минуты назад
Тупая дешёвая постановка.... Вроде годков то уже не мало, а мозгов видимо нехватка
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2k
Pioner76 5 минут назад
Сладкая постановка с любимой женой. Не смешно.
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2k
· · 18 минут назад
Чревато за литрами компрессии отправлять .
Могла и принести, если бы до отдела "масел" доковыляла .
Компрессорное масло продаётся как в канистрах, так и на разлив в "сильных" магазинах .
"Выпиши на складе 3/5/7/10 литров компрессии" - эта фраза в цеху, на моём бывшем производстве, каждый день по несколько раз звучала .
Надо было её отправить за "1,5 метрами компрессии" .

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30k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Постанова конечно, но посыл хороший. Надо такое девушкам показывать. Для общего развития.
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202
Николай Пауков Полчаса назад
Большинство продавцов из того же леруа вместо компрессии предложат какую-нить фигню их торговой марки. Еще и скажут, что это вообще ничем не хуже.
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2k
Ал, давай! 39 минут назад
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1k
Сергей Час назад
Овца всё равно не поймёт, даже если ей постфактум разжевать ситуацию, скажет, что с ней по магазинам ходить "это же другое"...
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10k
kaboza Час назад
Слабовато, утконоса пожоще надо....
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72k
Доктор Джонс Час назад
Добей её ведром трансмиссии...
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557
Лютый вам Бетховен Час назад
Не ново, но весело!
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1k
Куртуазный Маньерист Час назад
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15k
Совранский Час назад
Курвиметр - надо было искать))) Его даже многие манагеры не знают, ржут когда спрашиваешь)))
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