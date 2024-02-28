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Объяснил жене все на пальцах

Объяснил жене все на пальцах

Автор:
28 февраля 2024 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Объяснил на пальцах   Прикол   Юмор   авто   жена   машина   подсказки   
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Некоторые девушки за рулем вообще ничего не понимают и им постоянно надо что-то объяснять. И мужчина нашел способ.

Способ хороший, но как видно не эффективный!


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Метки: Видео   Объяснил на пальцах   Прикол   Юмор   авто   жена   машина   подсказки   
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11  комментариев
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1k
Sergey Pankratov Час назад
Слушайте, почему, например, в США машину водят практически все женщины - от подростков 16 лет до бабушек 90 лет, и у них нет этой темы "баб нельзя пускать за руль"? Любая домохозяйка села и поехала. Что, русские женщины настолько тупее американских?
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1k
Polotenchick 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Максим Макашев 14 минут назад
апофеоз - в самом конце ролика
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11k
Алексей Полчаса назад
Так и живём )))

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