Объяснил жене все на пальцах

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Некоторые девушки за рулем вообще ничего не понимают и им постоянно надо что-то объяснять. И мужчина нашел способ.
Способ хороший, но как видно не эффективный!
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Да и там тоже полно видео где девушки не могут машину заправить или масло долить.