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В Шерегеше грозный глухарь атаковал сноубордиста

В Шерегеше грозный глухарь атаковал сноубордиста

Автор:
08 февраля 2023 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Приколы   видео   глухарь   животные   птицы   сноубордист   шерегеш   
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На горнолыжной трассе в Шерегеше глухарь напал на сноубордиста. Приятель экстремала запечатлел, как парень с трудом отбивается от недовольной птицы.
Оказавшемуся в непростой ситуации парню только и оставалось, что просить помощи у знакомых. Глухарь не первый раз атакует горнолыжников и сноубордистов и уже успел стать местной знаменитостью.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Приколы   видео   глухарь   животные   птицы   сноубордист   шерегеш   
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5  комментариев
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478
Николай Пауков Полчаса назад
Ужин и при этом ещё какой сам в руки шел.... Чел явно тупанул
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 21 минуту назад
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13k
Кыся Полчаса назад
Глухарь, падла, здоровенный птиц. Но вкусный!
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27k
Ваня Полчаса назад
валить надо было, отличное жаркое было бы...
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4k
Babangdida 50 минут назад
А Вы уверены, что петух нападает? Он вроде познакомится поближе решил. Бабу бы ему туда подкинуть, вместо сноубордиста... Краснокнижная тварь, как-никак.
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