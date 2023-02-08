В Шерегеше грозный глухарь атаковал сноубордиста

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На горнолыжной трассе в Шерегеше глухарь напал на сноубордиста. Приятель экстремала запечатлел, как парень с трудом отбивается от недовольной птицы.
Оказавшемуся в непростой ситуации парню только и оставалось, что просить помощи у знакомых. Глухарь не первый раз атакует горнолыжников и сноубордистов и уже успел стать местной знаменитостью.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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