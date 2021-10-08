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Глухарь подкрался незаметно

Глухарь подкрался незаметно (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 09:11
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   глухарь   животные   прикол   птицы   
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Дерзкое нападение глухаря на мужчину в лесу попало на видео. Напоминающая огромного голубя птица забралась на спину героя видео и попылась с ним спариться.
После такого глухарь был просто обязан на нем жениться.

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Метки: Юмор   видео   глухарь   животные   прикол   птицы   
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33k
Опаньки 2 часа назад
Нет, ну это никуда не годится...
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36k
Example 6.2.6 50 секунд назад
прямом смысле, сидит и голову - [мат].
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7k
Ivan 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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Krasava

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