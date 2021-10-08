Глухарь подкрался незаметно

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Дерзкое нападение глухаря на мужчину в лесу попало на видео. Напоминающая огромного голубя птица забралась на спину героя видео и попылась с ним спариться.
После такого глухарь был просто обязан на нем жениться.
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