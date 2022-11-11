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Неожиданная встреча с глухарями на дороге

Неожиданная встреча с глухарями на дороге

Автор:
11 ноября 2022 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   встреча   глухарь   животные   птицы   
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Автолюбитель встретил на дороге большое количество глухарей. Эмоциональная реакция водителя на "митингующую" пернатую компанию попала на видео.
Стая глухарей перекрыла дорогу. Мужчина насчитал более двадцати птиц. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   встреча   глухарь   животные   птицы   
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