Неожиданная встреча с глухарями на дороге

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Автолюбитель встретил на дороге большое количество глухарей. Эмоциональная реакция водителя на "митингующую" пернатую компанию попала на видео.
Стая глухарей перекрыла дорогу. Мужчина насчитал более двадцати птиц. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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