Фёдор Емельяненко закончил свою карьеру поражением

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе состоялся в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Фёдор, как и остальные спортсмены выступал без флага России. Это был бой-реванш: Емельяненко и Бейдер бились друг с другом в январе 2019 года, тогда американец победил нокаутом на первой минуте. В прочем, в этот раз ситуация не особо изменилась. Емельяненко получил технический нокаут в первом раунде, таким образом Пояс чемпиона Bellator остался у американца.