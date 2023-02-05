Фёдор Емельяненко закончил свою карьеру поражением

Поединок между президентом Союза ММА России и Райаном Бейдеру стал последним в карьере российского спортсмена.
Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе состоялся в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.
Фёдор, как и остальные спортсмены выступал без флага России. Это был бой-реванш: Емельяненко и Бейдер бились друг с другом в январе 2019 года, тогда американец победил нокаутом на первой минуте. В прочем, в этот раз ситуация не особо изменилась. Емельяненко получил технический нокаут в первом раунде, таким образом Пояс чемпиона Bellator остался у американца.
Это поражение стало седьмым по счёту в карьере спортсмена, всего же у Фёдора 40 побед и один поединок считается несостоявшимся. На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и семь поражений.
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