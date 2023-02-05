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Фёдор Емельяненко закончил свою карьеру поражением

Фёдор Емельяненко закончил свою карьеру поражением

Автор:
05 февраля 2023 09:40
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Фёдор Емельяненко   бой   видео   завершение карьеры   мма   поражение   
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Поединок между президентом Союза ММА России и Райаном Бейдеру стал последним в карьере российского спортсмена.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе состоялся в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе.

Фёдор, как и остальные спортсмены выступал без флага России. Это был бой-реванш: Емельяненко и Бейдер бились друг с другом в январе 2019 года, тогда американец победил нокаутом на первой минуте. В прочем, в этот раз ситуация не особо изменилась. Емельяненко получил технический нокаут в первом раунде, таким образом Пояс чемпиона Bellator остался у американца.


Это поражение стало седьмым по счёту в карьере спортсмена, всего же у Фёдора 40 побед и один поединок считается несостоявшимся. На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и семь поражений.


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Метки: Спорт   Фёдор Емельяненко   бой   видео   завершение карьеры   мма   поражение   
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2  комментария
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22k
weiter 21 минуту назад
Федор, по любому, красавчик! Просто пришла пора уступить дорогу молодым. Долгих счастливых лет!
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
Эх, жаль....
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