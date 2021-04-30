Ошибочка вышла: боец не пришел в себя и "надавил" на судью

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Во время боя один из спортсменов случайно вцепился в ногу рефери. Немного ошибся, с кем не бывает.
Последствия нокдауна дали о себе знать. Ошарашенный боец не пришел в себя и сработал на рефлексах.
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Метки: бой видео единоборства неожиданно прикол спорт
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