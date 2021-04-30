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Ошибочка вышла: боец не пришел в себя и "надавил" на судью

Ошибочка вышла: боец не пришел в себя и "надавил" на судью (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 08:40
Сообщество : Спорт
Метки: бой   видео   единоборства   неожиданно   прикол   спорт   
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Во время боя один из спортсменов случайно вцепился в ногу рефери. Немного ошибся, с кем не бывает.

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Метки: бой   видео   единоборства   неожиданно   прикол   спорт   
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Игорь 2 часа назад
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