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Не все умеют признавать поражение

Не все умеют признавать поражение (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 11:19
Сообщество : Спорт
Метки: борьба   видео   дети   обида   поражение   проигрыш   спорт   
2457
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Нужно уметь признавать поражение, каким бы обидным оно не казалось. Однако получается это далеко не у каждого человека. На детских соревнованиях по борьбе юный спортсмен не смог смириться с поражением и атаковал соперника.

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Метки: борьба   видео   дети   обида   поражение   проигрыш   спорт   
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15  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Своего сына водил в секцию, и был там папаша, он "накручивал" так своего сына, что тот проиграть боялся - хуже смерти. Когда он как то проиграл, он в слезах весь был и на отца косился таким испуганным взглядом, а папаша, в свою очередь взглядом его просто "уничтожал". Думаю дома его ничего хорошего не ждало. Садизм бытовой какой то...
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589
Дима Тимофеев 9 секунд назад
Такой маленький а уже кавказец какой-то! :)
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1k
Lovels Travel 9 минут назад
Зашел, чтоб увидеть национальность. Не ошибся..
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394
ЙсГоры Lovels Travel 11 секунд назад
Зашёл, чтоб увидеть подобный комментарий. Не ошибся)
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13k
Дѣнисъ Жимковъ 17 минут назад
Х.уясе, пид@рок мелкий растет...
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220
Александр Поляков 51 минуту назад
обезьяны они и маленькие обезьяны
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2k
Вячеслав Сериков Час назад
Не успели еще выдрессировать зверька
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6k
r.a.t. Час назад
Психованные личинусы хабибов и акадэмыков
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Армения vs Азербайджан
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Аня 2 часа назад
Когда дочке на соревнованиях по каратэ в очередной раз одна кобыла ногой чуть челюсть не выбила, в "бесконтактном" якобы варианте, я решила нуегонах, пять лет занималась, достаточно уже. Главное, что дисциплину, самоконтроль и характер сформировали в секции нормально.
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