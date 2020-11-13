Не все умеют признавать поражение

Нужно уметь признавать поражение, каким бы обидным оно не казалось. Однако получается это далеко не у каждого человека. На детских соревнованиях по борьбе юный спортсмен не смог смириться с поражением и атаковал соперника.
Не самое лучшее решение бить того, кто тебя только что победил
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