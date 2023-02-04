FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9960 постов • 1384 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Береговая охрана США спасла жизнь моряку, с опрокинутой волной яхты

Береговая охрана США спасла жизнь моряку, с опрокинутой волной яхты

Автор:
04 февраля 2023 23:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   береговая охрана   волна   моряк   спасение   яхта   
1451
1
1

В сети появилось видео, на котором огромная волна, как игрушку переворачивает яхту. И спасение человека, которому посчастливилось выплыть и только чудом уцелеть. Ролик публикует Sky News.

Как утверждается, события произошли в устье реки Колумбия между штатами Орегон и Вашингтон. Камера запечатлела момент, когда волна накрыла яхту.

На помощь моряку пришла береговая охрана США.

Один из сотрудников экстренных служб вытащил мужчину из бушующего моря и доставил на близлежащую базу береговой охраны. Потерпевший получил лишь легкое переохлаждение, но испугался, наверное, здорово.

В настоящее время его жизнь вне опасности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   береговая охрана   волна   моряк   спасение   яхта   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 2 часа назад
А как "капитан" этого судна, получил лицензию?
Ставить борт на волну, это вне понимания...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Vadim Balabanov 36 минут назад
"но испугался, наверное, здорово."

Это "пять"!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
958
Шурман 2 часа назад
Хорошо что вытащили , спасибо от себя говорю . Бывает хуже , я сейчас все 2 мотора демонтировал и на полное обслуживание сдал
( дорого но лучше так чем встать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 2 часа назад
И кому это интересно? Парни где новость про сосиску уроненую?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»
У российской компании обнаружили сухогруз «Данила Багров»
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Куда исчез предатель Макс из «Бригады»
Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми
Почему женщинам на Руси нельзя было спать голыми
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#Фотографии#в мире#суд#фильм#знаменитости#Приколы
#Юмор#факты#история#истории#Жизнь#картинки#подборка#красота#Мемы#собаки
#Прикол#животные#кино#наука#США#шоу бизнес#собака#дети#позитив#СССР
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Пожарные в США спасли девочку из горящего дома Пожарные в США спасли девочку из горящего дома Жуткие звонки в 911 Жуткие звонки в 911 В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека

На что жалуетесь?

Вернуться