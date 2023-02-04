Береговая охрана США спасла жизнь моряку, с опрокинутой волной яхты

Один из сотрудников экстренных служб вытащил мужчину из бушующего моря и доставил на близлежащую базу береговой охраны. Потерпевший получил лишь легкое переохлаждение, но испугался, наверное, здорово.

В настоящее время его жизнь вне опасности.