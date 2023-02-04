Береговая охрана США спасла жизнь моряку, с опрокинутой волной яхты

В сети появилось видео, на котором огромная волна, как игрушку переворачивает яхту. И спасение человека, которому посчастливилось выплыть и только чудом уцелеть. Ролик публикует Sky News.
Как утверждается, события произошли в устье реки Колумбия между штатами Орегон и Вашингтон. Камера запечатлела момент, когда волна накрыла яхту.
На помощь моряку пришла береговая охрана США.
Один из сотрудников экстренных служб вытащил мужчину из бушующего моря и доставил на близлежащую базу береговой охраны. Потерпевший получил лишь легкое переохлаждение, но испугался, наверное, здорово.
В настоящее время его жизнь вне опасности.
Источник:
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Ставить борт на волну, это вне понимания...
Это "пять"!!!