Доставщик пиццы спас пятерых детей, застрявших в горящем доме

Однако в доме оставался еще один ребенок. «Я спросил их, остался ли там кто-нибудь, и тогда они сказали мне, что 6-летний ребенок еще в доме», — сказал Николас ABC 7. Тогда парень вернулся в горящий дом и начал заглядывать в разные комнаты, под кровати и в шкафы, пытаясь разглядеть ребенка через то, что он описал как «лагуну дыма».

«Я не знаю, как это объяснить, но я как будто признал, что скорее всего умру прямо здесь, этой ночью, — сказал он журналисту Дэйву Бангерту. — Но это было такое странное ощущение спокойствия. Тебе просто нужно действовать так быстро, как только возможно».

К счастью, ему удалось найти 6-летнюю девочку, но просто выйти из дома они уже не могли. На записи с нательной камеры видно, как Николас выпрыгивает из выбитого окна с девочкой на руках. Он не видел, как далеко им было падать, но у него не было выбора.