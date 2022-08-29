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10-летний мальчик спас маму, у которой случился припадок в бассейне

10-летний мальчик спас маму, у которой случился припадок в бассейне

Автор:
29 августа 2022 23:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   видео   добрые новости   новости   оклахома   спасение   
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10-летний Гэвин Кини из Оклахомы, США, спас свою маму, когда у той случился припадок, пока она плавала в бассейне во дворе дома. Страшный инцидент запечатлела домашняя камера видеонаблюдения, и семья поделилась роликом в соцсетях.

Гэвин Кини спас свою маму Лори 5 августа в Эносе, штат Оклахома. Это уже второй раз, когда сын стал ее героем — в 2021 году Лори подавилась едой, и Гэвин сначала попытался помочь ей, выполнив маневр Геймлиха, а затем вызвал спасателей.

На видео Лори начинает биться в конвульсиях, находясь в бассейне, и Гэвин быстро взбирается по лестнице и ныряет в него. Он добирается до своей тонущей мамы и поднимает ее подбородок над водой — сообщается, что при этом он даже не попытался позвать на помощь. К счастью, лай собак Кини встревожил отца Лори, живущего по соседству, и он бросился на помощь дочери.

Сам Гэвин не смог поднять свою маму из бассейна, но его дедушка Стивен Лоу появился в кадре ближе к концу ролика и вытащил обоих в безопасное место. Лори назвала произошедшее «одним из самых страшных моментов в своей жизни».

Лори поговорила со Storyful и сказала: «Позже мне сказали, что он даже не звал на помощь. Мой папа, который живет по соседству, услышал лай собак, выбежал и прыгнул в бассейн, пока Гэвин держался за лестницу и удерживал мою голову над водой».

Лори разместила видео в Facebook* со словами, что «сегодня утром ожил один из ее худших кошмаров». Она добавила, что «не решалась» поделиться видео, потому что ей было «очень, очень тяжело смотреть» ролик, и ей не нравится, когда «люди становятся свидетелями ее припадков».

«Я в порядке, мы думаем, что я проглотила немного воды, прежде чем Гэвин добрался до меня. Я не могу поверить, что только что сказала это. Не могу поверить, что пишу это. Я МОГУ поверить в то, что увидела в Гэвине, моем маленьком герое, — сказала она.

Впервые Гэвину пришлось спасать свою мать в мае 2021 года, когда та подавилась едой, что вынудило мальчика предпринять маневр Геймлиха. Но Гэвин оказался недостаточно силен, поэтому быстро позвонил в 911 и вызвал спасателей.

«Она все еще дышала, и мы начали маневр Геймлиха, — вспоминал начальник пожарной службы добровольцев Энос Джошуа Джилетт. — Примерно после третьего или четвертого толчка дыхательные пути освободились».

Сообразительность Гэвина в тот день принесла ему почетное место в пожарной части.

«Он столько всего пережил со мной и моим здоровьем, и он справляется с этим с таким изяществом и зрелостью, — говорит Кини. — Сказать, что я горда— ничего не сказать!»

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: США   видео   добрые новости   новости   оклахома   спасение   
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18  комментариев
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28k
Владимир 9 часов назад
А у них нормальные, не припадочный, не давящиеся едой люди вообще заводят детей? Или всё преклафицировались в педиков?
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24k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
А что за припадок-то у нее случился? Это точно не эпилепсия, потому что она была в сознании. Паническая атака или что?
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26
СугробOFF 2 часа назад
Надо тщательней следить за этой с эпилэ. Или одной в бас не заходить.
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