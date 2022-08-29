10-летний мальчик спас маму, у которой случился припадок в бассейне

Гэвин Кини спас свою маму Лори 5 августа в Эносе, штат Оклахома. Это уже второй раз, когда сын стал ее героем — в 2021 году Лори подавилась едой, и Гэвин сначала попытался помочь ей, выполнив маневр Геймлиха, а затем вызвал спасателей.

На видео Лори начинает биться в конвульсиях, находясь в бассейне, и Гэвин быстро взбирается по лестнице и ныряет в него. Он добирается до своей тонущей мамы и поднимает ее подбородок над водой — сообщается, что при этом он даже не попытался позвать на помощь. К счастью, лай собак Кини встревожил отца Лори, живущего по соседству, и он бросился на помощь дочери.