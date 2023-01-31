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"Бизнес прогорел": иноагент Моргенштерн вынужден продавать личные вещи

"Бизнес прогорел": иноагент Моргенштерн вынужден продавать личные вещи

Автор:
31 января 2023 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   #моргенштерн   Дубай   аукцион   бизнес   политика   распродажа   шоу бизнес   
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Артист, признанный иноагентом, сейчас живёт в Дубае. И хотя он по-прежнему выступает в ночных клубах и даёт концерты на других площадках, доходов на привычный уровень жизни не хватает. Нужны деньги.

В соцсетях Моргенштерн* обратился к своим подписчикам, заявив, что его уровень доходов упал и ему требуется финансовая поддержка. От прошлой жизни у певца осталось много дорогостоящих украшений, которых он решил продать. Артист показал несколько вещей, среди которых была подвеска с долларом и калькулятор, украшенный бриллиантами. Всё это добро рэпер пристраивает за деньги в хорошие руки.


Цену ювелирных изделий Моргенштерн* не назвал, а в подписи к видео указал, что посмотреть вживую его бриллианты можно в одном из дубайских магазинов. Если покупатель не сможет прилететь в Дубай за купленной вещью, то рэпер готов отправить её в любую точку мира.


Напомним, что из РФ Моргенштерн* сбежал еще в конце 2021 года, после того, как председатель СК Александр Бастрыкин публично обвинил его в торговле запрещенными веществами. Почти сразу у рэпера возникли проблемы с бизнесом. Он продал недвижимость и фактически обрубил все связи с Россией, обосновавшись в ОАЭ.


В РФ артист входил в пятёрку самых высокооплачиваемых. О том, как сейчас у него с финансами, рэпер старался не распространяться, но судя по аукциону, лишних денег у Моргенштерна* уже нет.


* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Метки: #иноагент   #моргенштерн   Дубай   аукцион   бизнес   политика   распродажа   шоу бизнес   
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11  комментариев
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10k
Алексей Час назад
Пусть в Уфу приезжает,найдем нормальную работу
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53k
Олег 6 минут назад
после фразы "здорово животные" ему должно прилететь в бубен...урод
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1k
Сергей 8 минут назад
На ум сразу приходит анекдот:
- Вы летать-то умеете?
- Нет!
- А кули вYёбYвались?!
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18k
anpetrof 9 минут назад
Какой он актёр? Раньше таких скоморохами называли...
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177
ruslan d Полчаса назад
"В РФ артист входил в пятёрку самых высокооплачиваемых." Вот как это могло произойти ?
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18k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Пусть очком торгует!
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