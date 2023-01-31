"Бизнес прогорел": иноагент Моргенштерн вынужден продавать личные вещи

Цену ювелирных изделий Моргенштерн* не назвал, а в подписи к видео указал, что посмотреть вживую его бриллианты можно в одном из дубайских магазинов. Если покупатель не сможет прилететь в Дубай за купленной вещью, то рэпер готов отправить её в любую точку мира.

Напомним, что из РФ Моргенштерн* сбежал еще в конце 2021 года, после того, как председатель СК Александр Бастрыкин публично обвинил его в торговле запрещенными веществами. Почти сразу у рэпера возникли проблемы с бизнесом. Он продал недвижимость и фактически обрубил все связи с Россией, обосновавшись в ОАЭ.

В РФ артист входил в пятёрку самых высокооплачиваемых. О том, как сейчас у него с финансами, рэпер старался не распространяться, но судя по аукциону, лишних денег у Моргенштерна* уже нет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента