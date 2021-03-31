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Ведущий татарстанского телеканала Ильшат Аминов раскритиковал творчество музыканта Моргенштерна, а самого рэпера он назвал "гнойным фурункулом".
Авторский пост
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Чем меньше обо всяком говне говорить, тем быстрее оно сольётся. И про "души детей": неужто этот ведущий так уверен, что то самое им упоминаемое чмо так прям действует на эти души? Из ста человек всегда найдётся парочка, что ссыт против ветра. Так было и так будет.
В общем, повторюсь: если его не трогать - оно не воняет. Этот морген-шморген только и всплывает из-за таких вот истерических криков. Молчали бы - он бы давно слился. Потому что - нафиг никому не нужен. Не того полёта птица, чтоб его ещё и по телевизору упоминать.
На редкость точный эпитет!