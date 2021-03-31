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«Гнойный фурункул», — телеведущий из Татарстана раскритиковал Моргенштерна

«Гнойный фурункул», — телеведущий из Татарстана раскритиковал Моргенштерна (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   видео   знаменитость   критика   молодежь   шоу бизнес   
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Ведущий татарстанского телеканала Ильшат Аминов раскритиковал творчество музыканта Моргенштерна, а самого рэпера он назвал "гнойным фурункулом".

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Метки: #моргенштерн   видео   знаменитость   критика   молодежь   шоу бизнес   
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16  комментариев
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12k
Совранский 38 минут назад
Очень надеюсь, что эта "волна" не утихнет и "смоет" нафиг весь этот шабаш!
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104k
Фима Петров 5 минут назад
Чёрный пиар - тоже пиар. Теперь стадо долбоящеров побежит в тырнеты смотреть - что же это за тварь такая...
Чем меньше обо всяком говне говорить, тем быстрее оно сольётся. И про "души детей": неужто этот ведущий так уверен, что то самое им упоминаемое чмо так прям действует на эти души? Из ста человек всегда найдётся парочка, что ссыт против ветра. Так было и так будет.
В общем, повторюсь: если его не трогать - оно не воняет. Этот морген-шморген только и всплывает из-за таких вот истерических криков. Молчали бы - он бы давно слился. Потому что - нафиг никому не нужен. Не того полёта птица, чтоб его ещё и по телевизору упоминать.
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3k
cfhfwby 11 минут назад
Иногда, в виде фона, делая зарядку, смотрю музыкальный канал с новостями о "певцах" и "певицах", боже мой, сколько же их там с собачьими кличками, сотни и сотни, неужели они все находят своего слушателя? Судя по их довольным рожам и авто, находят. Увы, наши детки и внуки- питающая среда для таких вот гнойников.
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104k
Фима Петров cfhfwby 4 минуты назад
Да не "питается" никто из этого говнопровода!!! Нормальные дети слушают нормальные песни. А из-за пары утырков и укурков срач разводить - зачем???
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9k
Алексей 11 минут назад
Аахаах! Не в бровь а в глаз с выражением! +
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Джинсы и всякие забугор группы нас тоже развращали. Точно так же говорили.
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3k
KL11 Полчаса назад
Сегодня решил послушать кто такой, что про него трендят столь много.Какое убожество этот морген...
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104k
Фима Петров KL11 2 минуты назад
Вооооооот! Это именно тот самый эффект. Жили вы спокойно и в дерьмо не окунались. Но тут - надо же, по телику сказали про какого-то там!.. И теперь надо срочно бежать и поднимать ему просмотры. Сами же на грабли наступаете.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Так президент обнулятор развёл весь этот гламурятник с мозгами уровня дом-2 - всё дело в личности первого лица в стране . Президент крышует олигархов , выродков всех мастей как чубайс , васильева , набиулина и прочую либероидную шваль. При адекватной власти такая программа как дом-2 не просуществовала и недели.
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150k
☭Cheкаво☭ Дмитрий 20 минут назад
Ты уже зачекинился навальнист?))
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3k
cfhfwby Дмитрий 10 минут назад
Согласен.
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502
Наташа Гадова Полчаса назад
Дядька очень похож на Соловьёва. Прямо скопировал манеру разговора. Мне не нравится Моргенштерн, так я его просто не слушаю. А вот такие ведущие меня пугают.
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3k
cfhfwby Наташа Гадова 10 минут назад
Так и тебе, вроде бы, ни к чему слушать татарстанского диктора или пернуть решил?
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5k
Letar Наташа Гадова 8 минут назад
Уподобился тому, о ком речь. Я считаю каким бы говном не был моргенштерн, телеведущему нельзя так говорить на гос. каналах. Как по мне, Соловьев и такие мрази типа этого телеведущего гораздо опаснее моргенштерна. Всегда были говнореперы и никаких особо прям травм молодежи они не наносили, перерастают и все. А вот эти шавки лают гораздо сильнее и засирают мозги уже взрослым и пожилым людям.
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10k
ss 37 минут назад

На редкость точный эпитет!
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150k
☭Cheкаво☭ 41 минуту назад
А что, ни так что ли, молодежь развращает.
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