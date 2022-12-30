«Собака-гуляка»: семейная пара выгуливает чужих собак и присматривает за ними

На Аляске семейная пара нашла способ позаботиться о собаках, которые вынуждены долго ждать своих хозяев дома и на улице. Мужчина и женщина проводят время с животными и возят их в небольшом автобусе. Питомцы довольны и всегда ждут таких прогулок.

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Семейная пара запустила автобус-сад для собак. Животные весь день проводят вместе, гуляют на природе, едят, а потом их развозят по домам.