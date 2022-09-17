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Максим Галкин стал иноагентом

Максим Галкин стал иноагентом

Автор:
17 сентября 2022 08:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   Минюст   галкин   политика   сво   шоу бизнес   
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Минюст внёс имя артиста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Артист и шоумен Максим Галкин стал 23-м в списке физлиц-иноагентов. В обосновании решения значится "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. 


Ранее артист неоднократно критиковал действия российской Армии, был не согласен с политикой РФ. С началом спецоперации артист выехал с семьей в Израиль, где продолжил концертную деятельность, а часть вырученных гонораров перечислял на помощь украинским беженцам.


Что касается термина "физическое лицо, выполняющее функцию иноагента", то он был включен в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" 30 декабря 2020 года. К числу физлиц-иноагентов могут причислить любого человека (независимо от гражданства), который действует в интересах иностранного источника. При этом, меры поддержки могут быть разными - от оказания материальной, организационной, имущественной помощи до целенаправленогой сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Ynews   Минюст   галкин   политика   сво   шоу бизнес   
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46  комментариев
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2k
Андрей 2 часа назад
а евонную бабу теперь как числить ?
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30k
Slonyash Полминуты назад
Стал Максим, да и хер с ним...
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953
Татьяна Баженова 4 минуты назад
Мне интересно, какая ответственность предполагается для таких иноагентов? Назвали и всё, что ли, можно дальше нести антироссийскую чушь и клевету?
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1k
Павел Астахов 9 минут назад
Давно пора этого губошлепа объявить предателем. Его бабка вечно тусуется с вражинами России....
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3k
Platinum 11 минут назад
Вот это допиСделся и деньги не помогли
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−55
ЛехаЧифирь 11 минут назад
Смотрел документальный фильм о воспоминания немецких ветеранов о начале боевых действия в Германии.. Всех мобилизовали, и собирали в городах.. Идут они строем мимо дерева, которое ветеран наззвал "дерево Гитлера" с висящим телом - это так тогда наглядно вешали "трусов что уклонялись от службы".
"Немцы -дисцилинированная нация" - это миф!
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948
Сергей 20 минут назад
Паскуда.И старуху его туда же.
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23k
Андрей 21 минуту назад
Ну и некуй про этого петуха писать!
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4k
Frank Borman 24 минуты назад
Давно пора. Этот жидок-гей давно напрашивался.
Собачушка, Гозман, Ройзман на очереди. Как ни странно, все кошерные. Какое совпадение, ну надо же.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Да как только эта мразь умотала, нужно было отнять у гада недвижимость, заблокировать все его счета. Объявить иноагентом и лишить гражданства!
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7k
ишты 48 минут назад
Докривлялся шут гороховый...
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4k
просто Дмитрий 50 минут назад
Не надо смеяться над убогими. Над ними и так уже ЖИЗНЬ посмеялась....
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2k
NIS 56 минут назад
Ну , таперича , в деревне Грязь , поди , чисче станеть !)
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9k
Juli 57 минут назад
пидр и есть пидр. Хотя я раньше как-то думала, что он поумнее тумбочки. а нет. нифига. только его предательство и те не заценят.
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662
Антон Час назад
Хочу нашу власть подискридитировать: фули вы так долго решение принимали? Давно надо было.!
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1k
Владимир Час назад
смысл обсуждать каждого еврея, надо обсудить израиль, и признать его осью зла.
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71
Дмитрий Морозов Час назад
Папаша-генерал в гробу перевернулся от такого сынка-упыря. Заднеприводный, женился на бабке -дно. Но нет, Родину обосрал.
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1k
Sergius SPb Час назад
И что? Иноагент по сути ограничивается взаимодействием с государством, типа никаких денег и помощи из казны и еще по мелочи.
Что мешает тому же Галкину вести дела в РФ через Пугачеву? Или иное доверенное лицо?
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1k
Walther Час назад
Как заявила Алла Борисовна Всемнадоевшая, она вернулась в Россию, чтобы начистить кой-кому рожу. Так вот, самое время дать в рыло своему благоверному, ибо на*издил он от души и с добрым чувством!!!
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19
azhelvakov1 Час назад
[мат] [мат]. Тебя там в жопу [мат]. Там и оставайся. [мат]!!!
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3k
Vad Час назад
Ну надо ещё и старуху плятскую туда же...вернулась шваль головы прочищать...тварь
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