Максим Галкин стал иноагентом

Артист и шоумен Максим Галкин стал 23-м в списке физлиц-иноагентов. В обосновании решения значится "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

Ранее артист неоднократно критиковал действия российской Армии, был не согласен с политикой РФ. С началом спецоперации артист выехал с семьей в Израиль, где продолжил концертную деятельность, а часть вырученных гонораров перечислял на помощь украинским беженцам.