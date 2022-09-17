Максим Галкин стал иноагентом

Минюст внёс имя артиста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Артист и шоумен Максим Галкин стал 23-м в списке физлиц-иноагентов. В обосновании решения значится "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина.
Ранее артист неоднократно критиковал действия российской Армии, был не согласен с политикой РФ. С началом спецоперации артист выехал с семьей в Израиль, где продолжил концертную деятельность, а часть вырученных гонораров перечислял на помощь украинским беженцам.
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Что касается термина "физическое лицо, выполняющее функцию иноагента", то он был включен в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" 30 декабря 2020 года. К числу физлиц-иноагентов могут причислить любого человека (независимо от гражданства), который действует в интересах иностранного источника. При этом, меры поддержки могут быть разными - от оказания материальной, организационной, имущественной помощи до целенаправленогой сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.
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АНТИФИШКИ
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Собачушка, Гозман, Ройзман на очереди. Как ни странно, все кошерные. Какое совпадение, ну надо же.
Что мешает тому же Галкину вести дела в РФ через Пугачеву? Или иное доверенное лицо?