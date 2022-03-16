Моргенштерн впал в депрессию и тихо загибается в Дубае

Уже сидя в Дубае, он распродал почти всё имущество в России и купил дом на берегу Персидского залива. Неплохая такая «вынужденная эмиграция» получилась. Поначалу он бодро кукарекал о том, как прекрасно в ОАЭ - и всё «дороХо - боХато», и клипы он здесь снимает, и на корпоративах пляшет. Рай!

А недавно вышел на связь с поклонниками и стал жаловаться на «жуткую депрессию». По его словам, у него панические атаки, плюс он сильно похудел. Прямо как настоящий наркоман страдалец вдали от родины. У него и раньше были проблемы с чердаком, но он глушил их веществами. А теперь - только алкоголем.

«Это состояние у меня уже долго. Паника. Я уже жил в этом состоянии, но в этот раз без допингов. Я жру как тварь и худею на глазах. Превращаюсь в скелет…Я запуганная тварь, на каждый шорох… Научили бояться».

Чему его там кто научил - не ясно. В России он входил в пятёрку самых высокооплачиваемых исполнителей. Пел, если это можно так назвать, и в клубах, и на больших площадках. Плясал и кривлялся на корпоративах. У него был целый автопарк люксовых авто. На гонорары открыл свой ресторан и бургерную…

И как положено настоящему выпендрёжнику - всё время ходил в золоте, как «настоящий гангста».

Для справки: ему только недавно исполнилось 24 года. Совсем ещё щегол.