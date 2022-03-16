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Моргенштерн впал в депрессию и тихо загибается в Дубае

Моргенштерн впал в депрессию и тихо загибается в Дубае (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 16:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   депрессия   дубай   прокуратура   репер   рэп   трек   
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На это посетовал сам артист: «Превращаюсь в скелет». Хотя на отсутствие денег не жалуется.

Алишер Тагирович Валеев - так на самом деле зовут этого персонажа. А кличку «Моргенштерн» он взял для сцены.

Известен довольно идиотскими эпатажными песнями, в которых половина слов - полный бред, а другую половину вообще разобрать невозможно. Какое-то мычание и хныканье. Ну, кому-то нравится.

Осенью прошлого года к персонажу появились вопросы у прокуратуры. В своих треках «Моря» постоянно кряхтел про «сучек», деньги и вещества. Первые два пункта остались на его совести, а вот по поводу веществ он уже так легко не отделался.

Сначала репера оштрафовали за пропаганду. Затем Бастрыкин во время лекции студентам юрфака МГУ прямо сказал, что персонаж «торгует наркотиками в своих социальных сетях». «Моря» его услышал - схватил жену, прыгнул на первый поезд до Беларуси, а там пересел на самолёт и умчался в ОАЭ. На всякий случай)

Уже сидя в Дубае, он распродал почти всё имущество в России и купил дом на берегу Персидского залива. Неплохая такая «вынужденная эмиграция» получилась. Поначалу он бодро кукарекал о том, как прекрасно в ОАЭ - и всё «дороХо - боХато», и клипы он здесь снимает, и на корпоративах пляшет. Рай!

А недавно вышел на связь с поклонниками и стал жаловаться на «жуткую депрессию». По его словам, у него панические атаки, плюс он сильно похудел. Прямо как настоящий наркоман страдалец вдали от родины. У него и раньше были проблемы с чердаком, но он глушил их веществами. А теперь - только алкоголем.

«Это состояние у меня уже долго. Паника. Я уже жил в этом состоянии, но в этот раз без допингов. Я жру как тварь и худею на глазах. Превращаюсь в скелет…Я запуганная тварь, на каждый шорох… Научили бояться».

Чему его там кто научил - не ясно. В России он входил в пятёрку самых высокооплачиваемых исполнителей. Пел, если это можно так назвать, и в клубах, и на больших площадках. Плясал и кривлялся на корпоративах. У него был целый автопарк люксовых авто. На гонорары открыл свой ресторан и бургерную…

И как положено настоящему выпендрёжнику - всё время ходил в золоте, как «настоящий гангста».

Для справки: ему только недавно исполнилось 24 года. Совсем ещё щегол.

Потом решил, что ему можно всё и… оказался в ОАЭ. Не самый плохой вариант с учётом того, что ему хотели предъявить. Но он и там продолжает бухать и ныть с недовольной рожей.

Видимо, уже не исправить. Репер как он есть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #моргенштерн   депрессия   дубай   прокуратура   репер   рэп   трек   
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10k
Андрей А 3 часа назад
Накуя это здесь?
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493
Gamak 4 минуты назад
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10k
Алексей 6 минут назад
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87k
Дмитрий 7 минут назад
Дилара скоро бросит этого ушлёпка- она пока забирает все его деньги.
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2k
Алксандр Шевченко 10 минут назад
Вот от депрессии.

https://vm.tiktok.com/ZSddaCgyv/?k=1https://vm.tiktok.com/ZSddaCgyv/?k=1
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4k
Tuskub 19 минут назад
(+) за текст, (- и- )за упоминание = (-)
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2k
azuver 41 минуту назад
Зачем это чмо на "Фишках" ?
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4k
Нескучный сад 46 минут назад
Это он же пацанчику мелкому 160 лямов на операцию собрал? Конечный, ага...
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2k
Руслан 50 минут назад
Биомусор мля!..
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126k
Аааа 53 минуты назад
Паника. Тяжело. Запуганная тварь...

Ну что сказать? Тогда сдохни!
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1k
Росомаха Час назад
На видео нет отличительного знака на левой стороне лба...
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392
Motorola Час назад
Пусть там в пустыне и подохнет - мразота !!!
Автор, а зачем эту падаль постить и тем самым напоминать о ней ?
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6k
Invertor Час назад
Этот говна кусок еще жив?
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627
Антон Час назад
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23k
Андрей Час назад
Да и куй с ним!
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8k
alex9845 2 часа назад
Может потому что думал что отсидится малость и вновь в Россию на заработки, а тут уже по сути другая страна где ему точно нет места)) Деньги имеют свойство заканчиваться, а где ему их зарабатывать?
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17k
生气Robot 2 часа назад
Реперы.. настоящие, они не умели петь, поэтому читали текст под бит, который настукивали по коробкам, читали текст о непростой судьбе и безысходности, трудная жизнь была в гетто у негров, от того и появилась эта "культура", конечно, со временем она эволюционировала, но какое отношение вот это - про что написали выше, имеет к этой "культуре"?
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
"Это ведь даже не музыка. Нет ничего творческого в том, чтобы начитывать текст под музыку, которую написал кто-то другой. Они просто берут сэмплы ударной установки John'а Bonham'а. Я не могу назвать это музыкой. Хотелось бы думать, что рэперы могут сочинить что-то сами, даже самые простые вещи, но они не способны на это. И это печально."
Лемми Килмистер.
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718
Олег 2 часа назад
ну есть же на сайте раздел "животные", пошто не там?)
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вот и всё...
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2k
Bar 2 часа назад
Кто этого выбл*ядка рэпером назвал?
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