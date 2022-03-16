Моргенштерн впал в депрессию и тихо загибается в Дубае

На это посетовал сам артист: «Превращаюсь в скелет». Хотя на отсутствие денег не жалуется.
Алишер Тагирович Валеев - так на самом деле зовут этого персонажа. А кличку «Моргенштерн» он взял для сцены.
Известен довольно
идиотскими эпатажными песнями, в которых половина слов - полный бред, а другую половину вообще разобрать невозможно. Какое-то мычание и хныканье. Ну, кому-то нравится.
Осенью прошлого года к персонажу появились вопросы у прокуратуры. В своих треках «Моря» постоянно кряхтел про «сучек», деньги и вещества. Первые два пункта остались на его совести, а вот по поводу веществ он уже так легко не отделался.
Сначала репера оштрафовали за пропаганду. Затем Бастрыкин во время лекции студентам юрфака МГУ прямо сказал, что персонаж «торгует наркотиками в своих социальных сетях». «Моря» его услышал - схватил жену, прыгнул на первый поезд до Беларуси, а там пересел на самолёт и умчался в ОАЭ. На всякий случай)
Уже сидя в Дубае, он распродал почти всё имущество в России и купил дом на берегу Персидского залива. Неплохая такая «вынужденная эмиграция» получилась. Поначалу он бодро кукарекал о том, как прекрасно в ОАЭ - и всё «дороХо - боХато», и клипы он здесь снимает, и на корпоративах пляшет. Рай!
А недавно вышел на связь с поклонниками и стал жаловаться на «жуткую депрессию». По его словам, у него панические атаки, плюс он сильно похудел. Прямо как настоящий
наркоман страдалец вдали от родины. У него и раньше были проблемы с чердаком, но он глушил их веществами. А теперь - только алкоголем.
«Это состояние у меня уже долго. Паника. Я уже жил в этом состоянии, но в этот раз без допингов. Я жру как тварь и худею на глазах. Превращаюсь в скелет…Я запуганная тварь, на каждый шорох… Научили бояться».
Чему его там кто научил - не ясно. В России он входил в пятёрку самых высокооплачиваемых исполнителей. Пел, если это можно так назвать, и в клубах, и на больших площадках. Плясал и кривлялся на корпоративах. У него был целый автопарк люксовых авто. На гонорары открыл свой ресторан и бургерную…
И как положено настоящему выпендрёжнику - всё время ходил в золоте, как «настоящий гангста».
Для справки: ему только недавно исполнилось 24 года. Совсем ещё щегол.
Потом решил, что ему можно всё и… оказался в ОАЭ. Не самый плохой вариант с учётом того, что ему хотели предъявить. Но он и там продолжает бухать и ныть с недовольной рожей.
Видимо, уже не исправить. Репер как он есть.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Пенсионерка ждала лекарство от депрессии, а попала в полицию по делу о контрабанде
- Сам себе опора и поддержка: советы, как справиться одному в непростое время
- Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке
- «Звонок словно гром. Крик будто молния». Полицейские из Сибири записали рэп ко дню сотрудника ОВД
- В Дубае открылся гигантский Музей Будущего в форме яйца
Понравилось22
https://vm.tiktok.com/ZSddaCgyv/?k=1https://vm.tiktok.com/ZSddaCgyv/?k=1
Ну что сказать? Тогда сдохни!
Автор, а зачем эту падаль постить и тем самым напоминать о ней ?
Лемми Килмистер.