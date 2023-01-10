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Голый украинец устроил дебош в кофейне Днепропетровска из-за чашки американо

Голый украинец устроил дебош в кофейне Днепропетровска из-за чашки американо

Автор:
10 января 2023 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   американо   берсерк   днепропетровск   кофейня   полицейские   посуда   хлопец   
1377
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Угомонить разгорячённого хлопца удалось только полицейским.

В украинское кафе зашёл мужчина и потребовал американо. Такого напитка в меню не было и посетитель возмутился.

«Берсерк» начал крушить всё вокруг и бить посуду. Сотрудники решили с ним не связываться и стали жать кнопку вызова охраны. Но кнопочка не работала и хлопец продолжал буянить.

Когда побил посуду и усыпал весь пол осколками, парень разделся догола и пошёл в отделение «Новой почты». Там его и скрутили полицейские.

Источник:

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Метки: Украина   американо   берсерк   днепропетровск   кофейня   полицейские   посуда   хлопец   
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21  комментарий
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27
RobotTerminator2 2 часа назад
Хохлы изначально дебилы!!!
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2k
poбт 2 минуты назад
руссиано же теперь называется
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14k
_delphin_ 8 минут назад
С бахмутом перепутал. бывает...
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0
yman1 13 минут назад
так это галкин же
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10k
Zемляк 14 минут назад
Обычный хохол, обычное поведение.
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95
Damvrot Hohlam 54 минуты назад
хавай Ефропа , сейчас добавки принесут .
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65
ruslan d 59 минут назад
Странно , а почему не было ? Химарсы есть , а кофе нет ...
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162
Cool_Romic Час назад
американо должен был принести сотрудник военкомата с закуской в виде повестки.
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24k
Влад 2 часа назад
Какой же это украинец? Это хохлоамериканец.
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9k
Игорь 2 часа назад
какое то гомосячье кафе
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5k
onebibis 2 часа назад
Два голубка поругались. Теперь одного к дереву привяжут.
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108
Хухрмухр 2 часа назад
В Одессе раздают повестки всем желающим.

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1k
raael13 2 часа назад
Раньше бы посадили, а теперь выпишут повестку на смерть.
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108
Хухрмухр 2 часа назад
Первый выстрел не всегда бывает точным, но иногда - весьма удачным
1. Вспыхнул склад ВСУ с последующей детонацией боеприпасов;
2. Корректировка и точно в здание с живой силой противника.
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95
Damvrot Hohlam Хухрмухр 53 минуты назад
красивое
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108
Хухрмухр 2 часа назад
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Хухрмухр Levyathan Час назад
Свинорылые от этого людьми не стали.Так же как и ты.
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Хухрмухр 2 часа назад
В пиндосне своя атмосфера.
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108
Хухрмухр 2 часа назад
Жажда ничто,американо фсио.
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