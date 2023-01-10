Голый украинец устроил дебош в кофейне Днепропетровска из-за чашки американо

Угомонить разгорячённого хлопца удалось только полицейским.
В украинское кафе зашёл мужчина и потребовал американо. Такого напитка в меню не было и посетитель возмутился.
«Берсерк» начал крушить всё вокруг и бить посуду. Сотрудники решили с ним не связываться и стали жать кнопку вызова охраны. Но кнопочка не работала и хлопец продолжал буянить.
Когда побил посуду и усыпал весь пол осколками, парень разделся догола и пошёл в отделение «Новой почты». Там его и скрутили полицейские.
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1. Вспыхнул склад ВСУ с последующей детонацией боеприпасов;
2. Корректировка и точно в здание с живой силой противника.
A Javelin is a light spear intended for throwing.
Джевелин-это легкое копье, предназначенное для метания.