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«Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве

«Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве

Автор:
19 января 2023 14:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   гражданин   группировка   киллнет   латвмя   обращение   правительство   прибалтика   хакеры   
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Заявил, что его страну захватила «преступная группировка».

Становится всё интереснее. Оказывается, в хакерскую группу Killnet вступили и ребята из Латвии. Себя они называют патриотами, антифашистами и трудятся на ниве киберпартизанщины.

Довольно успешно - Killnet навёл немало шороху в ЕС и США. Эти граждане умеют работать.

Ну а данный парень был вынужден бежать из Латвии из-за преследования властей. И записал видеообращение:

«Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твою страну захватила фашистская и преступная группировка. Которой полностью наплевать на латвийский народ, государство и конституцию. Вместо того, чтобы заботиться о собственной стране: медицине, образовании, инфраструктуре - они отправляют миллионы евро на Украину».

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Метки: Украина   гражданин   группировка   киллнет   латвмя   обращение   правительство   прибалтика   хакеры   
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7  комментариев
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2k
Pioner76 17 минут назад
У нас в Литве тоже самое. Хохлы для власти как Боги, а простые литовцы мусор.
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1k
Росомаха 5 минут назад
Евространы очень напоминают моську Крылова.
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
4 фашиста-либердоса минуснули ?
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921
Шурман 16 минут назад
Полностью с ним согласен и подписываюсь под каждым словом . Неделю назад вернулся из Латвии , ладно у нас деньги есть и платно по врачам там ходить но другие не могут этого сделать и оплатить счета за свет воду и тепло и газ .
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73k
Viktor 39 минут назад
Подписываюсь под каждым словом! Только обращаться надо не к латышам (здесь особого толка не будет), а к латвийцам!
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10k
Shtoppi 44 минуты назад
<<...гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве>>
----------
<<Заявил, что его страну захватила «преступная группировка».>>
-------------------
Ну, это он вот просто охренеть какое открытие сделал.
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