«Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве

Становится всё интереснее. Оказывается, в хакерскую группу Killnet вступили и ребята из Латвии. Себя они называют патриотами, антифашистами и трудятся на ниве киберпартизанщины.

Довольно успешно - Killnet навёл немало шороху в ЕС и США. Эти граждане умеют работать.

Ну а данный парень был вынужден бежать из Латвии из-за преследования властей. И записал видеообращение:

«Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твою страну захватила фашистская и преступная группировка. Которой полностью наплевать на латвийский народ, государство и конституцию. Вместо того, чтобы заботиться о собственной стране: медицине, образовании, инфраструктуре - они отправляют миллионы евро на Украину».