«Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве

Заявил, что его страну захватила «преступная группировка».
Становится всё интереснее. Оказывается, в хакерскую группу Killnet вступили и ребята из Латвии. Себя они называют патриотами, антифашистами и трудятся на ниве киберпартизанщины.
Довольно успешно - Killnet навёл немало шороху в ЕС и США. Эти граждане умеют работать.
Ну а данный парень был вынужден бежать из Латвии из-за преследования властей. И записал видеообращение:
«Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твою страну захватила фашистская и преступная группировка. Которой полностью наплевать на латвийский народ, государство и конституцию. Вместо того, чтобы заботиться о собственной стране: медицине, образовании, инфраструктуре - они отправляют миллионы евро на Украину».
Источник:
Источник:
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<<Заявил, что его страну захватила «преступная группировка».>>
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Ну, это он вот просто охренеть какое открытие сделал.