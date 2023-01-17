В московском метро грабитель украл телефон и сбежал с ним в тоннель

И помчался на встречу очередной электричке с удивлённым машинистом.
Некоторые люди делают просто необъяснимые вещи. Мало того, что парень влез в криминал, украв телефон, так он ещё и решил скрыться не где-нибудь, а в тоннеле. Явный фаворит на получение премии Дарвина.
Сверхразум выхватил телефон из рук женщины, спрыгнул с платформы и побежал по рельсам. Но ему повезло - о человеке на путях сразу же сообщили машинисту следующей электрички и тот успел затормозить в тоннеле. После этого - пригласил парня в кабину, довез его до станции и сдал в руки полицейских.
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