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В московском метро грабитель украл телефон и сбежал с ним в тоннель

В московском метро грабитель украл телефон и сбежал с ним в тоннель

Автор:
17 января 2023 13:52
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   Телефон   Тоннель   грабитель   машинист   парень   полицейские   электричка   
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И помчался на встречу очередной электричке с удивлённым машинистом.

Некоторые люди делают просто необъяснимые вещи. Мало того, что парень влез в криминал, украв телефон, так он ещё и решил скрыться не где-нибудь, а в тоннеле. Явный фаворит на получение премии Дарвина.

Сверхразум выхватил телефон из рук женщины, спрыгнул с платформы и побежал по рельсам. Но ему повезло - о человеке на путях сразу же сообщили машинисту следующей электрички и тот успел затормозить в тоннеле. После этого - пригласил парня в кабину, довез его до станции и сдал в руки полицейских.

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Метки: Метро   Москва   Телефон   Тоннель   грабитель   машинист   парень   полицейские   электричка   
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9  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
Кражи не было. Открытое хищение называется "грабёж", а это уже другая статья, другой срок.
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−1
DaySiS 17 минут назад
В тоннеле связь лучше
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13k
Рафаэль Закиров 42 минуты назад
Грабители в Индии... Что то пошло не так)))
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5k
V2.Smirnov 47 минут назад
Зря, кстати, его подобрали в кабину. Я не в том смысле, что "надо было давить", а в том смысле, что если бы это был наркоман-обдолбыш с ножом - мы бы имели поезд-беглец с сотнями пассажиров заложниками.
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34k
Барклай Час назад
Артём, ты что творишь?!
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6k
Dima Час назад
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116
ruslan d 2 часа назад
Реально сверхразум ...
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