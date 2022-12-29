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Поздравление с наступающим Новым годом от голосов Московского метро

Поздравление с наступающим Новым годом от голосов Московского метро

Автор:
29 декабря 2022 08:19
Метки: Метро   Москва   видео   голос   новый год   поздравление   праздник   
281
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Знакомые москвичам и гостям столицы голоса Московского метро актеры Юлия Романова
и Алексей Россошанский поздравили всех с наступающим Новым годом.
Как выглядят официальные голоса Московского метро.

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Метки: Метро   Москва   видео   голос   новый год   поздравление   праздник   
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1  комментарий
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Shtoppi Полчаса назад
А я вот еще помню те старые, добрые времена, когда остановки объявляли сами водители, уставшими голосами.
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