Поздравление с наступающим Новым годом от голосов Московского метро

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Знакомые москвичам и гостям столицы голоса Московского метро актеры Юлия Романова
и Алексей Россошанский поздравили всех с наступающим Новым годом.
и Алексей Россошанский поздравили всех с наступающим Новым годом.
Как выглядят официальные голоса Московского метро.
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