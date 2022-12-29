Поздравление с наступающим Новым годом от голосов Московского метро

В Новый год без приключений

Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде

Москвич решил заняться паркуром в метро и чуть не упрыгал на тот свет

Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве

Николай Дроздов поздравляет с Новым 2022 годом!

Юный житель Норильска органично вписался в праздничное поздравление ветерана