Сотрудница пункта выдачи заказов устроила скандал

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В Нижнем Новгороде сотрудница пункта выдачи заказов не смогла выдать товар из-за технической ошибки и решила перейти на оскорбления. Заметив, что её снимают, героиня видео попыталась выбить смартфон из рук клиентки.
От автора:
"Человек видимо с расстройством психики, не смогла выдать товар из-за технической ошибки и перешла на оскорбления, а также ударила моего ребенка. Составлено заявление в полицию".
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Возможно было решить этот вопрос на месте?
Огласка неплохо учит несознательных гражданин - это во-первых.
Во-вторых, без публичности, без общественного резонанса правоохранительные органы по такому делу палец о палец не ударят.
Огласка и резонанс - защищают людей. А часто только так, а не иначе.