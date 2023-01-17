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Сотрудница пункта выдачи заказов устроила скандал

Сотрудница пункта выдачи заказов устроила скандал

Автор:
17 января 2023 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   инцидент   конфликт   пункт выдачи   
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В Нижнем Новгороде сотрудница пункта выдачи заказов не смогла выдать товар из-за технической ошибки и решила перейти на оскорбления. Заметив, что её снимают, героиня видео попыталась выбить смартфон из рук клиентки.

От автора:

"Человек видимо с расстройством психики, не смогла выдать товар из-за технической ошибки и перешла на оскорбления, а также ударила моего ребенка. Составлено заявление в полицию".

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   Россия   видео   инцидент   конфликт   пункт выдачи   
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14  комментариев
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866
Голодранец! Час назад
Вы считаете, что об этом надо знать всем?
Возможно было решить этот вопрос на месте?
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5k
fin4all 3 минуты назад
Опять нам даже не с начала съемки показывают, а кусок, когда человек уже доведен до состояния, при котором не может себя контролировать. А вот как он пришел к этому состоянию мы не знаем... Но можем догадываться...
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13k
Кыся 42 минуты назад
Ей и правда лечение не поможет, только усыплять.
Довели ее или нет, но такая агрессия недопустима, тем более, она по сути лицо магазина.
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8k
Владимир 51 минуту назад
Скорее всего довели девченку, а как только начала грубить в ответ, сразу снимать на камеру. Я не оправдываю конечно её поведение, сфера услуг и работа с людьми, должна быть железная психика и стрессоустойчивость!
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9k
Б.Касторский 59 минут назад
Синдром вахтёра. Её и правда в дурку бы определить, нервы полечить.
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935
Шурман Час назад
Всякие люди приходят , камеру включили когда довели человека , она что может сделать ? она просто сидит и смотрит на планинг выдачи товара , нет в планинге ты хоть застрели ее , она что сама должна бежать и все решать ? . Звоните в кол центр и там все объясняйте . Я раз в неделю с такими сталкиваюсь , ну вот не пришли мне запчасти , проблемы поставщика или транспорта , на меня крики . Телефон сто процентов выхватили когда довели сотрудника .
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3k
Дмитрий Час назад
Вчера выкладывали уже.
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Dobriy drug

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