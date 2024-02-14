Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС

По одной из версий, инцидент произошёл во Владимирской области. Стражи правопорядка остановили автомобиль, в котором находился неадекватный парень и собирались отравить машину на спецстоянку. Однако молодому человеку это не понравилось и он начал оскорблять сотрудника.

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