Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС

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Парень в неадекватном состоянии провоцировал конфликт с сотрудником ДПС. Молодой человек оскорблял стража правопорядка и вызывал его на поединок. Сотрудник ДПС сохранял хладнокровие и почти никак не реагировал на провокатора.
По одной из версий, инцидент произошёл во Владимирской области. Стражи правопорядка остановили автомобиль, в котором находился неадекватный парень и собирались отравить машину на спецстоянку. Однако молодому человеку это не понравилось и он начал оскорблять сотрудника.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Крылья-то как раскинул
Так просил прям.. напрашивался))