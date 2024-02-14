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Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС

Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС

Автор:
14 февраля 2024 09:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДПС   Россия   инцидент   конфликт   неадекватн   
822
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Парень в неадекватном состоянии провоцировал конфликт с сотрудником ДПС. Молодой человек оскорблял стража правопорядка и вызывал его на поединок. Сотрудник ДПС сохранял хладнокровие и почти никак не реагировал на провокатора.

По одной из версий, инцидент произошёл во Владимирской области. Стражи правопорядка остановили автомобиль, в котором находился неадекватный парень и собирались отравить машину на спецстоянку. Однако молодому человеку это не понравилось и он начал оскорблять сотрудника.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   ДПС   Россия   инцидент   конфликт   неадекватн   
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12  комментариев
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78k
Viktor 39 минут назад
А чё, наручники и мордой в пол уже отменили?
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532
Александр Поляков 23 секунды назад
да он под солью
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−1
дядюшка сэм Минуту назад
мусор ему случаем отсос не сделал?
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3k
Куртуазный Маньерист 2 минуты назад
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4k
Отвратительный Мужик 7 минут назад
Почему сотрудники бездействуют ? Не полное служебное влепить как минимум
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18k
Alex ASK Полчаса назад
Какой зачётный петушок

Крылья-то как раскинул
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844
Шурман Полчаса назад
А в Европе я бы за такое уже в пол прилег и минимум наручниками бы все обошлось :) . Я вот такое видео из России смотрю и думаю там что ментам успокоительные вкалывают перед дежурством ?:)
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14k
..: Атеист :.. 37 минут назад
А че питушка не опустили на землю и на пару суток хотя бы??
Так просил прям.. напрашивался))
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5k
Rubiroid_47 39 минут назад
Выкладывайте уже вторую серию!
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11k
МихА 39 минут назад
КЛОУН йопты
Ссылка youtu.be
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211
Dmitry N 42 минуты назад
Я думал подобные чудики повымирали все)
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