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В США темнокожий ютубер решил снять пранк с кражей вещей в аэропорту, но не на того нарвался

В США темнокожий ютубер решил снять пранк с кражей вещей в аэропорту, но не на того нарвался

Автор:
16 января 2023 16:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prank   США   Ютубер   аэропорт   багаж   мужик   пассажир   полиция   
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Вместо смешного видео, он как следует отхватил от пассажира - пришлось даже вмешаться полиции.

У нас никто не знает этого блогера, а в Америке это довольно известный персонаж. И вот он решил снять «видосик», в котором ворует вещи у пассажиров аэропорта.

Поначалу всё шло гладко - люди хлопали глазами, когда он утаскивал из багаж и смущённо хихикали, когда он позже заявлял, что это пранк. А потом появился он.

Мужик не оценил юмора и полез в драку. Схватил ютубера за косматую голову и начал его трепать. Тот перепугался и ничего не смог сделать. А затем пассажир вошел в режим берсерка и накинулся на команду блогера.

В итоге его скрутили.

Но главное - пранкер выдвинул обвинение в нападении и нанесении побоев. Также мужику ещё и накинули сопротивление при аресте. И теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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Метки: prank   США   Ютубер   аэропорт   багаж   мужик   пассажир   полиция   
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4  комментария
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19k
Фрезер (VikCom) 5 минут назад
Встречный иск пускай выдвинет: грабеж в сговоре группой лиц, угольку и его подельнику прилетит не 3 а 8 лет....
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3k
Директор свежего воздуха Полминуты назад
Даже не знаю, кого я больше не люблю, пранкеров или цыганей.
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927
Graboid 11 минут назад
жаль у мужика руки заняты были ...
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1k
Lexx 12 минут назад
Какой нафиг ютубер, он поди и половины букв до сих пор не выучил. Не надо переоценивать умственные способности обезьян. Был бы умным, не занимался бы такой хнёй.
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