В США темнокожий ютубер решил снять пранк с кражей вещей в аэропорту, но не на того нарвался

У нас никто не знает этого блогера, а в Америке это довольно известный персонаж. И вот он решил снять «видосик», в котором ворует вещи у пассажиров аэропорта.

Поначалу всё шло гладко - люди хлопали глазами, когда он утаскивал из багаж и смущённо хихикали, когда он позже заявлял, что это пранк. А потом появился он.

Мужик не оценил юмора и полез в драку. Схватил ютубера за косматую голову и начал его трепать. Тот перепугался и ничего не смог сделать. А затем пассажир вошел в режим берсерка и накинулся на команду блогера.

В итоге его скрутили.