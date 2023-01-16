В США темнокожий ютубер решил снять пранк с кражей вещей в аэропорту, но не на того нарвался

Вместо смешного видео, он как следует отхватил от пассажира - пришлось даже вмешаться полиции.
У нас никто не знает этого блогера, а в Америке это довольно известный персонаж. И вот он решил снять «видосик», в котором ворует вещи у пассажиров аэропорта.
Поначалу всё шло гладко - люди хлопали глазами, когда он утаскивал из багаж и смущённо хихикали, когда он позже заявлял, что это пранк. А потом появился он.
Мужик не оценил юмора и полез в драку. Схватил ютубера за косматую голову и начал его трепать. Тот перепугался и ничего не смог сделать. А затем пассажир вошел в режим берсерка и накинулся на команду блогера.
В итоге его скрутили.
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Но главное - пранкер выдвинул обвинение в нападении и нанесении побоев. Также мужику ещё и накинули сопротивление при аресте. И теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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