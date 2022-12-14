«И так сойдет!»: небрежное обращение сотрудников аэропорта с багажом попало на видео

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Двое сотрудников аэропорта в Мельбурне (Австралия) были уволены после появившегося ролика, на котором видно, как они грубо обращаются с личными вещами пассажиров. На опубликованных в сети кадрах мужчины швыряют багаж на конвейерную ленту.
Рабочие с силой швыряли багаж на конвейерную ленту, в результате чего часть сумок падала на пол. Авиакомпания провела расследование в отношении сотрудников и вскоре уволила их.
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