FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9756 постов • 1368 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
«И так сойдет!»: небрежное обращение сотрудников аэропорта с багажом попало на видео

«И так сойдет!»: небрежное обращение сотрудников аэропорта с багажом попало на видео

Автор:
14 декабря 2022 12:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Мельбурн   аэропорт   багаж   видео   рабочие   
306
1
1
Двое сотрудников аэропорта в Мельбурне (Австралия) были уволены после появившегося ролика, на котором видно, как они грубо обращаются с личными вещами пассажиров. На опубликованных в сети кадрах мужчины швыряют багаж на конвейерную ленту.
Рабочие с силой швыряли багаж на конвейерную ленту, в результате чего часть сумок падала на пол. Авиакомпания провела расследование в отношении сотрудников и вскоре уволила их.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Австралия   Мельбурн   аэропорт   багаж   видео   рабочие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Roman 22 минуты назад
Никогда такого не было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
svarog19692007 6 минут назад
Ну... Видимо только так , эти убогие экземпляры , могут выразить свое "Я" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

940644



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
Набирающие популярность в сообществах
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Эта Toyota Supra хотела бы быть Ferrari Testarossa
Эта Toyota Supra хотела бы быть Ferrari Testarossa
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный квест

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#дтп#подборка#СССР#Спорт#дети#США#Еда
#Юмор#интересно#факты#позитив#Россия#фотографии#полиция#картинки#новый год#Прошлое
#интересное#история#забавно#Ynews#люди#улыбнуло#аварии#Приколы#автомобили#сарказм
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Как делают сетку Рабица в Индии Как делают сетку Рабица в Индии Найденный в Австралии опал при раскалывании расцвел всеми цветами радуги Найденный в Австралии опал при раскалывании расцвел всеми цветами радуги Быстрый способ открутить большую гайку Быстрый способ открутить большую гайку Двое рабочих чудом избежали гибели Двое рабочих чудом избежали гибели Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе

На что жалуетесь?

Вернуться