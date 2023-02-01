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В США старушку постоянно донимали мужики - они думали, что в её доме находится бордель

В США старушку постоянно донимали мужики - они думали, что в её доме находится бордель

Автор:
01 февраля 2023 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   бордель   мошенники   мужики   пенсионерка   полиция   
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Целый год жилище пенсионерки буквально осаждали. А она всё никак не могла понять причину этого беспредела.

Обычная американская пенсионерка неожиданно для себя стала хозяйкой борделя. Элейн Уайт спокойно прожила 66 лет, а затем превратилась в «мамку» девушек лёгкого поведения.

По крайней мере, так думали десятки озабоченных мужиков, которые названивали ей в дверь и требовали встречи с Келли, Никки или Рондой. Сначала старушка вообще не понимала, что происходит, потом стала материться. В конце концов просто заявляла, что у парня есть 10 секунд, чтобы скрыться в тумане, а не то она вызовет полицию.

Пришлось даже установить плакат возле дома и камеру над дверями, потому что женщина всерьёз опасалась за свою безопасность.

И только через год выяснилась причина: всё оказалось очень просто - интернет-мошенники указали её адрес в качестве борделя. Обычная афёра. Удивляет другое - почему женщина терпела целый год, прежде чем обратиться в полицию?

Ну и мужики тоже выступили неплохо: чтобы поразвлекаться с девушками, один из сластолюбцев проехал целых 725 километров. А на месте поцеловал замок и убежал, испугавшись угроз старушки.

Источник:

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Метки: США   бордель   мошенники   мужики   пенсионерка   полиция   
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7  комментариев
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6k
AlexAndEr 2 часа назад
Ахууууительная история...
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5k
perekrestok Полчаса назад
Вот не указали маленькую деталь - предоплата была?
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240
Николай Пауков Час назад
белым натуралам в США уже 725 км приходится проезжать чтобы потрахаться... Ну пипец.
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7k
Nikolay Час назад
Напомнило:
Встречаются двое. Один жалуется:
- Ну совсем теща достала!
Второй:
- А ты бы ей какую-нибудь пакость учинил.
- Да уже! Дал на ее телефон объявление в газете:
"Оказываю секс-услуги. Дешево!"
- Ну и как?!!!
- Оказывает, зараза!
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6k
Дмитрий Час назад
Поцеловать замок... Так. Это что то с извращениями уже. Кто не заплатил?
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8k
Billi_Bons Час назад
"Удивляет другое - почему женщина терпела целый год, прежде чем обратиться в полицию?" - по моему мнению все понятно. За год подкопила капитал и можно говорить, что я ни я, и хата не моя. )
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