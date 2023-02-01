В США старушку постоянно донимали мужики - они думали, что в её доме находится бордель

Обычная американская пенсионерка неожиданно для себя стала хозяйкой борделя. Элейн Уайт спокойно прожила 66 лет, а затем превратилась в «мамку» девушек лёгкого поведения.

По крайней мере, так думали десятки озабоченных мужиков, которые названивали ей в дверь и требовали встречи с Келли, Никки или Рондой. Сначала старушка вообще не понимала, что происходит, потом стала материться. В конце концов просто заявляла, что у парня есть 10 секунд, чтобы скрыться в тумане, а не то она вызовет полицию.

Пришлось даже установить плакат возле дома и камеру над дверями, потому что женщина всерьёз опасалась за свою безопасность.

И только через год выяснилась причина: всё оказалось очень просто - интернет-мошенники указали её адрес в качестве борделя. Обычная афёра. Удивляет другое - почему женщина терпела целый год, прежде чем обратиться в полицию?

Ну и мужики тоже выступили неплохо: чтобы поразвлекаться с девушками, один из сластолюбцев проехал целых 725 километров. А на месте поцеловал замок и убежал, испугавшись угроз старушки.