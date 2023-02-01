В США старушку постоянно донимали мужики - они думали, что в её доме находится бордель

Целый год жилище пенсионерки буквально осаждали. А она всё никак не могла понять причину этого беспредела.
Обычная американская пенсионерка неожиданно для себя стала хозяйкой борделя. Элейн Уайт спокойно прожила 66 лет, а затем превратилась в «мамку» девушек лёгкого поведения.
По крайней мере, так думали десятки озабоченных мужиков, которые названивали ей в дверь и требовали встречи с Келли, Никки или Рондой. Сначала старушка вообще не понимала, что происходит, потом стала материться. В конце концов просто заявляла, что у парня есть 10 секунд, чтобы скрыться в тумане, а не то она вызовет полицию.
Пришлось даже установить плакат возле дома и камеру над дверями, потому что женщина всерьёз опасалась за свою безопасность.
И только через год выяснилась причина: всё оказалось очень просто - интернет-мошенники указали её адрес в качестве борделя. Обычная афёра. Удивляет другое - почему женщина терпела целый год, прежде чем обратиться в полицию?
Ну и мужики тоже выступили неплохо: чтобы поразвлекаться с девушками, один из сластолюбцев проехал целых 725 километров. А на месте поцеловал замок и убежал, испугавшись угроз старушки.
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Встречаются двое. Один жалуется:
- Ну совсем теща достала!
Второй:
- А ты бы ей какую-нибудь пакость учинил.
- Да уже! Дал на ее телефон объявление в газете:
"Оказываю секс-услуги. Дешево!"
- Ну и как?!!!
- Оказывает, зараза!