FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13327 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

"Вася, тут поливают, беги!" Неожиданный визитер пожаловал на рыбацкое судно за угощением

Автор:
14 января 2023 23:42
Сообщество : Животные
Метки: Петропавловск-Камчатский   вася   порт   рыба   рыбаки   сивуч   судно   
6713
1
1

В порту Петропавловска-Камчатского огромный морской сивуч забрался на рыбацкое судно за бесплатным угощением. Видео, которое запечатлели рыбаки, опубликовал 13 января местный Telegram-канал «Камчатка 1».

Бесцеремонному гостю нужна была рыбка, которой на палубе оказалось вдоволь.

Рыбаки пытались прогнать морского льва с борта судна, даже поливали его водой из шланга, пытаясь помешать красть улов.

×
×

В это время за кадром предупреждали сивуча о грозящей ему «опасности»:

«Вася, тут поливают. Беги, тут злой моряк. Вася моется и ест одновременно», — смеялся экипаж.

Однако на сивуча душ не произвёл впечатления - пока морской лев не поел, от рыбаков не ушёл, - сообщают "Известия":

Кстати, традиция называть сивучей Васьками очень давняя и началась с истории образования лежбищ сивучей в черте города Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе в середине 1970-х годов и с сивуча Васьки — так его прозвали рыбаки. Он держался на воде недалеко от берега, подплывал к рыбацким судам, где его охотно подкармливали. Вслед за Васькой стали прибывать и другие сивучи. Так постепенно к девяностым годам образовалось первое лежбище на месте полуразрушенного пирса в бухте Моховой в черте Петропавловска-Камчатского

Сивуч, или северный морской лев Стеллера — типичный обитатель шельфовой зоны моря. Изредка встречается в открытой части моря, однако большую часть жизни проводит в прибрежных водах в пределах 30 миль от берега. Включен в Красную Книгу России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Петропавловск-Камчатский   вася   порт   рыба   рыбаки   сивуч   судно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Garpia121 11 часов назад
Это еще надо доказать, кто у кого рыбу украл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 2 часа назад
Че такое коротенькое видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Andrey 2 часа назад
Да уж пусть лучше сивуч эту рыбу поест, чем её по такой цене будут людям продавать, стыд и позор тем кто занимается дистрибуцией и реализацией рыбы в РФ, к рыбакам притензий нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Oblomingo88 3 часа назад
Любит он рыбку пожрать. Не малька выбрал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
Кондратий Собакин 7 часов назад
Некрасов Андрей Сергеевич (советский писатель-дальневосточник)

Золотой зуб

В прошлом году, только успел Гаврил Иванович Малыгин вернуться с промысла домой, в Архангельск, вызвали его в контору.
Гаврил Иванович пошел, размышляя о том, зачем понадобился он начальству, но так ничего придумать и не смог. А в конторе начальник сперва вежливо поздоровался с ним, потом стал расспрашивать о промысле, о здоровье, о внуках, а потом вдруг и говорит:
- Ну, вот что, Гаврил Иванович, давай-ка собирайся.
- Это куда же собираться-то мне? - удивился Гаврил Иванович. - Я и так только с моря.
- На Дальний Восток поедешь.
- Эва куда! А чего я там делать буду, на Дальнем-то Востоке?
- Заводят там зверобойный промысел. А специалистов по зверю не хватает. Мы тут посоветовались и решили тебя послать. Можешь поехать?
- Поехать-то хоть куда я могу, - сказал Гаврил Иванович. - Только не подходящее это дело. Ну какой я, к примеру, специалист? Я, батюшка мой, боцман и никакого другого дела не знаю. Да и зверя, я слыхал, бьют там не по-нашему. Там, говорят, на тюленя с берега выходят, а где с берега, там, я думаю, боцман ни к чему. А поехать - почему не поехать? Если для дела, я хоть куда могу.
- Вот в том и вопрос, - отвечает начальник, - что заводят там ботовый промысел. Боты уже отправили, скоро они на место прибудут, и зверя там вдоволь, а людей знающих нет. Боцманом на бот поедешь?
- А почему не поехать? Если боцманом, можно поехать. Мне в тех краях давно побывать хотелось. Уж больно мне любопытно на котика и на морского льва посмотреть. Зверь, говорят, занятный, а у нас тут не водится…
Вот так и случилось, что приехал Гаврил Иванович во Владивосток. Приехал и прямо с поезда - даже город не посмотрел - отправился на свой бот.
Новый бот ему очень понравился: чистенький, прочный, красивый и название неплохое: «Удар».
На «Ударе» стояли две мачты с парусами и двигатель в восемьдесят лошадиных сил. Небольшая машина, ну да и сам бот невелик. Зато был он построен так, что ему никакие льды не опасны. Если даже льдины прихватят и зажмут судно со всех сторон, все равно его не раздавит, а только выжмет на лед.
На таком боте не страшно идти в ледовое море. Но Гаврил Иванович с первого же дня, как пришел на судно, стал все щупать, пробовал, крепко ли, нет ли где гнили и слабины. Старый моряк знал, что лучше на берегу все проверить, а потом уж и плавать спокойно. «Удар» отправлялся не на прогулку, а в ледовое плавание на два месяца. За такой срок в море все может случиться.
На первый раз дали «Удару» задание: добыть две тысячи голов зверя - все равно какого, хоть нерпы, хоть лахтака, хоть сивуча. Задание не очень большое, но, чтобы его выполнить, нужно знать места, где искать зверя. Ведь и в море зверь не везде живет. В одном месте густо, а в другом, как говорится, - пусто. И вот, чтобы зря по морю не бродить, не тратить время на поиски, взяли на бот двух научных сотрудников.
Один из них, комсомолец Петя Никулин, прежде сам плавал матросом. Он вдоль и поперек прошел все Охотское море, все берега облазал и на самолете не раз летал надо льдами и над островами. Он не первый год занимался своим делом и составил целый альбом с картами. На этих картах было помечено, где какой зверь лежит, где пасется, в какое время куда плывет.
Гаврил Иванович познакомился с Петей, заглянул в его альбом и сразу решил, что Петя - парень толковый, от такого большая помощь охотникам. И на вид он понравился боцману: высокий, курносый и ходил, как все на «Ударе», в ватной стеганой куртке, в таких же штанах и в сапогах с высокими голенищами.
А другой, Виктор Васильевич Хомяков, оказался хитрым бездельником. О морском звере знал он меньше любого матроса, но делал вид, будто только он один в этом деле и понимает. А держался так уверенно, что ему поверили и назначили в рейс.
На судно пришел он в модном пиджачке, в лакированных полуботинках, с плащом, перекинутым через руку. Он представился капитану, на других даже и не посмотрел и первым делом спросил, где его каюта и скоро ли обед.
Гаврил Иванович услышал это, посмотрел на Хомякова и покачал головой.
- Вот это работничек, - сказал он капитану. - Идет на зверобойку, а вырядился, как на бал. Про дело ничего не спросил, а насчет койки сразу побеспокоился.
- Полно, Гаврил Иванович, - возразил капитан. - По одежке-то не встречай человека. Он, я слышал, парень знающий.
- Ну, да ведь я ничего, - сказал боцман, - встретить-то всяко можно. Как вот провожать будем?
- Поживем - увидим, - согласился капитан. - Давай, Гаврил Иванович, людей по местам. Будем отходить.
Боцман засвистел в свисток. Матросы забегали по палубе, а полчаса спустя «Удар» уже вышел из залива и взял курс на Охотское море.
«Удар» шел на север, и, хоть шел он открытым морем, с каждым днем все менялось кругом. Похолодала погода, вода стала темно-зеленой, потом кое-где появились редкие льдинки, потом пошел частый лед. Он весело сверкал на солнце и с хрустом ломался, ударяя в борта.
Гаврил Иванович забрался на мачту и огляделся кругом. Оттуда, с мачты, казалось, будто кто-то разбросал клочки бумаги на зеленом столе. Но сколько ни смотрел Гаврил Иванович, ни на льдах, ни в воде не заметил он ни моржа, ни тюленя.
- Ничего, Гаврил Иванович, - сказал Петя, когда боцман спустился, - завтра встретим зверя. Готовь винтовки.
Боцман послал двух матросов в трюм. Они принесли целый ящик старых австрийских винтовок, распаковали и поставили на палубе. Эти винтовки заряжаются сразу на десять зарядов и стреляют толстенными пулями в медных оболочках. Боцман обтер винтовку, осмотрел, прикинул на руке, прицелился.
- Ничего винтовка, прикладистая, - сказал он, - для промысла в самый раз. Только метко ли бьет? Лежали-то они сколько? Так, может, мушки посбиты или прицелы. А на зверя оружие нужно, чтобы без промаха било. Пристрелять придется.

Он пристроил к передним вантам лист фанеры, приколол к нему бумажную мишеньку, а с кормы, с другого борта, стал стрелять. Так он отобрал исправные винтовки, а потом каждый выбрал себе оружие по руке и по глазу. Винтовки прочистили, смазали, разобрали патроны. Запаслись ножами и баграми. К вечеру всё подготовили, можно бы и начинать промысел, только зверя по-прежнему не было.
А утром, едва рассвело, всюду на льдинах показались тюлени.
Хомяков поднялся на мостик, посмотрел направо, посмотрел налево.
- Ну вот, я же говорил, что нынче зверя встретим, - сказал он капитану и отправился завтракать.
А Петя Никулин стоял рядом с боцманом на палубе и разглядывал зверя в бинокль.
- Ну как, Гаврил Иванович, - спросил он, - нравится наш зверь?
- Так что ж, зверь как зверь, обыкновенный, - ответил Гаврил Иванович, - будкий, похоже, а так ничего, гладкий зверь.
Зверь и в самом деле оказался будкий. Как только раздался первый выстрел, все нерпы на милю кругом скользнули со льдин на воду и, высунув круглые головы, смотрели умными глазами на охотников. А на воде нерпу нельзя бить, потому что она сразу тонет.
Гаврил Иванович посмотрел на такую охоту и загрустил о родных северных морях.
- Это, Петя, разве промысел: в час по штуке? - жаловался он. - Вот ты к нам приезжай. Там у нас на льдах зверь лежит спокойный. За день такая, как наша, артель по тысяче промышляет и больше…
- Подожди, Гаврил Иванович, - утешал боцмана Петя, - вот найдем залежку, увидишь, что и тут зверя хватает. Недаром же наше море Охотским называется.
Но пока что дело шло совсем плохо. За два дня набили с полсотни нерпы, и капитан забеспокоился: приближалось осеннее время, штормы, туманы, а в шторм да в туман какая уж там охота! Тут гляди в оба: как бы на мель или на скалы не выскочить.
Нужно было торопиться, и капитан решил созвать совещание.
Когда Пете дали слово, он полистал свой альбом и сказал просто:
- Раз такое дело, сейчас нужно к Шантарам идти. Там сивуч на островах густо лежит, и я так думаю, что там мы за неделю план выполним.
Хомяков молчал, слушал, что другие говорят, а когда ему дали слово, важно прокашлялся и произнес значительно:
- Учитывая сложившуюся на данном этапе промысловой кампании обстановку, я считаю, что в настоящий момент следует перенести активные действия в район архипелага Шантарских островов. В указанном районе я надеюсь обнаружить на осенних залежках столь значительные скопления ластоногих, в частности сивуча, что можно пред-положительно рассчитывать на ежедневное выполнение до четырнадцати-пятнадцати процентов плана.
Многим показалось, что речь Хомякова самая умная. А боцман толкнул в бок соседа и, улыбнувшись, сказал шепотом:
- Вот мастер языком молоть. Ведь слово в слово что и Петя сказал, только длинно, мудрено и непонятно.
В общем, так и решили: идти к Шантарам. Проложили новый курс на карте и под утро вышли к острову Сахарная Голова. Этот остров торчит из воды, как колокольня, а вершина у него больше полгода покрыта снежной шапкой. На этом острове осенью живут сивучи.
Гаврил Иванович был очень доволен таким решением. Он давно мечтал поохотиться на морских львов, и теперь его старая мечта должна была сбыться. Он еще до рассвета вышел на палубу и глаз не спускал с моря: все глядел, не откроется ли впереди остров. Но тут, как назло, едва рассвело, упал на море густой туман и не то что остров на горизонте, а верхушку мачты и ту не стало видно.
«Удар» встал на якорь. Люди разошлись по каютам, а боцман все ходил по палубе, смотрел, слушал: не потянет ли ветерок, не разгонит ли белые клочья тумана.
Вдруг он поднял голову, понюхал воздух и пошел к капитану.
- Похоже, у нас с наветра много зверя лежит, - сказал он.
- А ты почему знаешь, что с наветра и что много?
- Ветром дух несет, сильно моржом пахнет, - сказал боцман.
- Вон что, - улыбнулся капитан, - ну, однако, пойдем поглядим, понюхаем.
Он надел меховую куртку, теплую шапку и вышел на мостик.
- Молодец ты, Гаврил Иванович. Моржом не моржом, а зверем действительно пахнет, - согласился капитан и велел поднимать якорь.
Самым малым ходом, чтобы в тумане не налететь на мель, «Удар» пошел против ветра. Прошли так час.
Вдруг посильнее потянул ветер с берега, и все на судне сразу услышали далекий крик, лай, вой, писк и визг. Точно тысяча собак затеяли драку. Потом сквозь эти звуки услышали шум прибоя впереди и опять бросили якорь.
И, хоть рядом был зверь, и много зверя, - все равно нельзя было начинать промысел, потому что туман стал еще гуще. Так заволокло, что вытянешь руку и пальца не увидишь.
Простояли до утра. А утром туман разнесло, и открылся совсем рядом остров Сахарная Голова.
Внизу вокруг острова и на его склонах башнями торчали высокие острые скалы, а у самой воды расстилался узкий каменистый пляж. И на пляже и на скалах - всюду виднелись сивучи. Тут их сотни были, а может быть, и тысячи.
Гаврил Иванович в бинокль рассматривал морских львов, то и дело покачивая головой. Он и вырос и состарился на зверобойке, а таких зверей еще не видывал. Они были коричневые, - величиной с корову, а по виду вроде тюленя, только с ушами и с гривами.
Тюлень на льдину с трудом влезает. А эти на - самые вершины скал забирались да еще и дрались там. Они налетали друг на друга, кусались, били один другого здоровенными ластами. А внизу, на пляже, ползали потихоньку маленькие сивучата. При этом все они, и маленькие и большие, ревели на разные голоса.
С «Удара» спустили четыре шлюпки и моторный катер. Разобрали винтовки, багры, крючья. Мотор не стали заводить и на веслах подошли к берегу. Катер поставили на якорь, шлюпки вытащили на пляж, чтобы их не унесло, и широкой цепью раскинулись по краю острова.
А сивучи сперва и внимания не обращали на охотников. Только маленькие сивучата, извиваясь, как ящерицы, поползли к воде.
Но, как только раздались первые выстрелы, огромные сивучи стали прыгать со скал прямо вниз, и казалось, что они тут же и разобьются об острые камни. Но они как ни в чем не бывало, словно мячики, высоко подпрыгивали на своих ластах, снова падали на камни и торопливо ползли к морю. И так страшно скалили они свои огромные белые зубы и так грозно ревели, что молодые матросы дрогнули и стали отступать к лодкам.
- Эй ты, герой! - покрикивал Гаврил Иванович, хватая за рукав то того, то другого. - Не бойся, не съест тебя зверь, только сам ему в пасть не лезь. Ты не смотри, что он страшный. Винтовка-то тебе на что дана? - И, почти не целясь, он тут же посылал пулю в голову огромному зверю. Меньше чем за час сотни туш уже лежали на берегу.
- Амба! - крикнул Гаврил Иванович и замахал над головой винтовкой.
Выстрелы сразу замолчали. Катер подошел к берегу, с палубы подали длинный буксир и катером принялись стаскивать туши в воду. В воде их счалили, подцепили под корму и не спеша повели к борту «Удара».
С воды на длинной стреле поднимали зверя на палубу и скоро столько навалили, что и пройти стало негде. А когда всю добычу подняли на борт, Гаврил Иванович взял большой нож и стал учить молодых матросов снимать шкуры с убитого зверя.
Он подвешивал сивуча за задние ласты, сверху донизу посреди брюха распарывал шкуру острым, как бритва, ножом и приговаривал с усмешкой:
- Вот мы тебе шубу-то расстегнем. У тебя теперь шуба-то не по времени. Дай-кась я тебе, барин, раздеться помогу!
С этими словами он запускал руку в прорез и подрезал изнутри толстое сало. Так он снимал всю шкуру, укладывал в трюм шерстью вниз, а сверху маленькой лопаточкой круто засыпал солью.
До поздней ночи шла работа на «Ударе», но все равно всю добычу не убрали, отложили на завтра и разошлись спать. Один Петя Никулин остался на палубе. Он измерял туши рулеткой, взвешивал их, рассматривал внутренности и все, что замечал, записывал в толстую тетрадку. А Хомяков только раз вышел из каюты, потянулся, покурил и сказал Пете:
- Я прошу вас, товарищ Никулин, повнимательнее относиться к работе.
Утром снова отправились на охоту, и на судне осталось только четыре человека. Капитан остался на случай, если поднимется шторм, чтобы было кому управиться с судном. Боцман - сдирать шкуры: он делал это скорее и лучше всех. Повар - чтобы приготовить обед охотникам. А Хомяков остался просто так. Ему лень было вставать с койки.
Гаврил Иванович ловко обдирал зверя и потихоньку мурлыкал песенку. Морские львы ему очень нравились. Они были большие, как моржи, и безобидные, как тюлени. Лучше зверя для промысла и не придумаешь.
Работал Гаврил Иванович не торопясь, рассматривал сивучей. Заглянул он к ним и в желудки - поинтересовался, чем сивучи питаются. Там нашел он морские ракушки, раздавленные могучими зубами, рыбёшек и почти у всех - крупные камни-голыши.
Гаврил Иванович повертел камни в руках, осмотрел со всех сторон и пошел к Хомякову в каюту.
- Виктор Васильевич, - сказал он, - объясните мне, пожалуйста, зачем сивучи камни глотают.
Сивуч глотает камни, чтобы лучше, устойчивее держаться на воде. Этого боцман не знал, и Хомяков тоже не знал, но он и виду не подал.
- Это, боцман, не ваше дело, - сказал он строго. - Ваше дело шкуры обдирать, вот вы этим и занимайтесь. И мне не мешайте. Ясно?
- Ясно! - обиделся боцман и вернулся на палубу. А про себя решил: «Мне-то ясно, а тебе-то, лодырю, ничего не ясно. Ну подожди же ты, проучу я тебя при случае…»
И тут вдруг заметил боцман, что во рту у одного сивуча что-то блеснуло.
Гаврил Иванович внимательно осмотрел зверя, содрал с него шкуру, а тушу повесил на мачте.
А когда капитан вышел на мостик посмотреть, как идет охота, Гаврил Иванович окликнул его:
- Товарищ капитан, вот полюбуйтесь-ка извольте. Я сорок лет на зверобойке, а таких зверей не видывал и не слыхивал.
- А что такое, Гаврил Иванович, - откликнулся капитан, - чем тебе зверь не понравился?
- Почему не понравился? Мне понравился, только вот зуб у него золотой.
- Полно врать-то, Гаврил Иванович, - сказал капитан, но все-таки спустился с мостика и за глянул в пасть убитому зверю. Там и в самом деле блестел золотой зуб.
Капитан потрогал его пальцем, попробовал по качать и рассмеялся.
- А ты, я вижу, шутник, Гаврил Иванович.
- Шутка шуткой, - сказал боцман, - а нужно бы, я думаю, Хомякову-то показать. Ведь все-таки редкость, не каждый день такое увидишь.
Тут как раз и Хомяков вышел на палубу.
- Что случилось? - спрашивает.
- Да вот, - сказал боцман, - зверь тут попался необыкновенный. С золотым зубом во рту.
Хомяков решил сперва, что боцман просто смеется над ним. Он раздулся, как индюк, ничего не сказал и хотел было уйти, но боцман успел подмигнуть капитану, и тот вмешался.
- Правда, Виктор Васильевич, взглянули бы, - сказал он серьезно.
Хомяков подошел, заглянул зверю в пасть, ковырнул зуб ножом - думал, вывалится. Но зуб сидел прочно, как влитой, и блестел золотом. Тут Хомяков растерялся. Что сказать, он не знал и промолчать боялся. Чтобы замять разговор, он напустился на боцмана.

- А зачем же вы ободрали его? - спросил он строго.
- А что же, мне его целиком, что ли, солить?
- Нет, зачем целиком? Нужно было обмерить его внимательно, сфотографировать, описать, а тогда уж и шкуру снимать для чучела. Такого зверя в музей доставить нужно. Вы же понимаете, что случай необычный, крайне интересный. - И пошел, и пошел. А когда наговорился вдоволь, сказал, что необходимо составить акт.
- Ну что ж, составьте, - согласился капитан. - Все трое и подпишем.
Хомяков пошел к себе в каюту и скоро вынес готовую бумагу. Он написал, что такого-то числа на острове Сахарная Голова с бота «Удар» добыли сивуча, у которого в нижней челюсти обнаружен золотой зуб. А боцман Г. И. Малыгин по небрежности снял шкуру с этого зверя и засолил вместе с другими.
Потом он сам подписал акт и дал подписать капитану. Тот подписал, даже и не поморщился, а боцман достал очки, долго их протирал, потом два раза вслух прочитал акт, снял шапку, почесал в затылке…
- Да, - сказал он, - неважное дело-то получается. Не знаю, как и руку свою тут ставить. Вроде ведь себе приговор. Ну, да ведь от своей вины все равно не уйдешь, давайте уж подпишу. - И, взяв ручку, он расписался под актом.
Вечером охотники вернулись с промысла, и Хомяков показал акт Пете Никулину.
Тот прочитал, ничего не понял, еще раз прочитал и спросил:
- Это что, в стенгазету, в отдел юмора, что ли? Так, по-моему, совсем и не смешно.
- При чем тут юмор! - строго возразил Хомяков, - пойдите посмотрите сами.
Петя отправился к боцману. Тот показал ему челюсть, которую успел вырезать у необыкновенного зверя. В ней не хватало одного зуба, а на его месте торчала сплющенная толстая пуля в медной оболочке. Она прошла через черепную кость зверя, отшлифовалась до золотого блеска, вышибла зуб и прочно встала на его место.
- А ведь прав ты был, Гаврил Иванович, - сказал капитан в тот же вечер. - Хомяков-то наш специалист языком болтать, а в деле ничего не понимает.
Когда весть обо всей этой истории разнеслась по судну, Хомякова подняли на смех. Матросы один за другим стучали в его каюту, а когда он откликался, кричали на весь коридор.
- Товарищ Хомяков, - спрашивал один, - можно мне зверя обдирать? У него задние ласты подкованы.
- Виктор Васильевич, - говорил другой, - там зверя убили. На груди у него значок ГТО. Зверь ничего, здоровый, видать, все нормы сдал. Может, вам его в каюту принести?
- Товарищ ученый, - надоедал третий, - может, выйдете акт составить? Зверь попался очень чудной: щеки бритые, на брюхе ремень с медной пряжкой, а шкура на застежке.
Хомяков только огрызался, а потом и отвечать перестал.
В три дня «Удар» набил полные трюмы. Капитан повел судно домой. Боцман сидел на палубе, плел веревочный ковер и был очень доволен.
- Эх, хомяк, хомяк, попал ты старику на зуб! - смеялся Гаврил Иванович.
Когда «Удар» пришел во Владивосток, Хомяков, ни с кем не попрощавшись, ушел с судна, и на «Ударе» его больше не видели.
А челюсть с золотым зубом Гаврил Иванович подарил мне на память. Она и сейчас лежит у меня на столе, только зуб почернел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
926
Шурман 10 часов назад
Ну раз Вася зашел в гости то рыбы НИ - НЕ - Не БУДЕТ . А вот если с Васей еще косатки или дельфины , можно просто уходить . Примета проверенная годами в море .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63527



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать стоп-лист артистов, которые не смогут выступать в России и получать государственные награды
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать...
Набирающие популярность в сообществах
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Необычные изобретения, опережавшие свое время
Необычные изобретения, опережавшие свое время
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайный поклонник

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#подборка#СССР#позитив#в мире#картинки#Ynews#Россия
#Юмор#животные#Фотографии#дтп#аварии#Приколы#детеныши#Мемы#познавательно#Москва
#интересно#история#Прикол#кино#интересное#авто аварии#забавно#шоу бизнес#природа#фильм
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны Зачем на Руси строили огромные суда без единого гвоздя, не имевшие аналогов в мире Зачем на Руси строили огромные суда без единого гвоздя, не имевшие аналогов в мире Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36 Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36 На Москве-реке горит жилое судно На Москве-реке горит жилое судно Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на сушу Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на сушу

На что жалуетесь?

Вернуться