Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на сушу

Триеры были дорогими в строительстве и обслуживании. Афины, даже на пике своего могущества, могли строить лишь 20 судов в год.

Основным материалом для трирем было дерево хвойных пород: сосна, пихта и кипарис. Поэтому корабли были легкими и маневренными. Но были и особенности - высокое водопоглощение. А значит суда при помощи стапелей приходилось вытаскивать и размещать в сухихи доках или на берегу.

На сушу их приходилось вытаскивать даже в длительных экспедициях - это делали каждый день. Хотя бы потому, что когда трирема пропитывалась водой, то теряла скорость и маневренность.