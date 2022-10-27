Зачем древнегреческие моряки ежедневно вытаскивали свои корабли на сушу

В поэме “Илиада” Гомер указывает, что для переброски своих войск в Трою, греки использовали 1186 кораблей. А когда прибыли туда, все суда сразу вытащили на сушу - и так они делали всегда.
Трирема получила свое название из-за расположения гребцов: в три ряда по каждому борту. Тридцать весел, каждое с одним гребцом, они располагались в три яруса. Значит на каждом судне находилось до 180 гребцов.
С таким количеством гребцов триремы могли развивать скорость до 7 узлов (около 13 км/час). Главным оружием был таран - бронзовое орудие, расположенное на носу корабля. Хотя единичный удар тарана нечасто топил вражеские суда, поэтому чаще всего вслед за тараном шёл абордаж.
Триеры были дорогими в строительстве и обслуживании. Афины, даже на пике своего могущества, могли строить лишь 20 судов в год.
Основным материалом для трирем было дерево хвойных пород: сосна, пихта и кипарис. Поэтому корабли были легкими и маневренными. Но были и особенности - высокое водопоглощение. А значит суда при помощи стапелей приходилось вытаскивать и размещать в сухихи доках или на берегу.
На сушу их приходилось вытаскивать даже в длительных экспедициях - это делали каждый день. Хотя бы потому, что когда трирема пропитывалась водой, то теряла скорость и маневренность.
Древнегреческий историк Фукидид писал:
«Наш флот изначально был в хорошем состоянии: корабли были целы и двигались быстро, но теперь каркасы кораблей, так долго находившиеся в море, промокли, и с каждым часом мы всё сильнее теряем нашу скорость».
Но был и ещё один момент: для хвойных пород также опасна и сильная пересушенность. Древесина сжимается и в корпусе могут возникать зазоры. Чтобы избежать этого, корабли спускали на воду, а спустя сутки - вытаскивали и просушивали.
Как вспоминал капитан триеры:
«Нам нужно срочно отправляться на битву, но у нас есть некоторые опасения по поводу нескольких наших кораблей, потому что они давно стояли без дела и вероятно уже были непригодны для плавания из-за образовавшихся зазоров в корпусе».
Следующая задача - очистить корпус от ракушек и моллюсков. В теплых средиземноморских водах на днище корабля очень быстро возникал целый пласт из ракушек и если его не счищали, судно неизбежно теряла скорость. К тому же был еще и корабельный червь-тередо, который мог просверлить дыру в днище диаметром до 5 сантиметров. Конечно же, от него надо было избавляться.
Ну и наконец - безопасность. Триремы были легкими и не могли выдержать серьезного шторма. Для того, чтобы не пойти ко дну, они шли вдоль берегов и делали ежедневные остановки. Во время них моряки просушивали судно, очищали корпус от ракушек и лишь потом разбивали лагерь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Основным судном была пентеконтора - одноярусное гребное судно без палубы, приводимое в движение пятью десятками вёсел - по 25 с каждой стороны при общей длине корабля 28-33 метров и ширине 4 метра.
Такой корабль, предварительно разгрузив, без проблем вытаскивали на берег сами гребцы - они же воины.