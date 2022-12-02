На Москве-реке горит жилое судно

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В районе Братеевского моста на юго-востоке Москвы огонь охватил пришвартованное судно. Оно находилось в 40 метрах от берега. Спасателям удалось спасти женщину, которая живёт на этом судне.
Пожар произошел на судне, стоящем в акватории Москвы-реки в районе Братеево. Пожарные приехали и принялись тушить пожар.
На борту находилась женщина. Mash сообщает, что она живёт на этом судне. Площадь пожара была около 15 кв. м.
Женщину, которая находилась на борту, спасли. Её жизни ничего не угрожает, сейчас она под присмотром врачей. Судно прогорело до основания.
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https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/brateyevskiy_most/10042439/?l=stv,sta&ll=37.751065,55.638455&panorama[direction]=187.733836,-0.834031&panorama[full]=true&panorama[point]=37.739787,55.639670&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=15.55https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/brateyevskiy_most/10042439/?l=stv,sta&ll=37.751065,55.638455&panorama[direction]=187.733836,-0.834031&panorama[full]=true&panorama[point]=37.739787,55.639670&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=15.55