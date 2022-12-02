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На Москве-реке горит жилое судно

На Москве-реке горит жилое судно

Автор:
02 декабря 2022 12:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   женщина   жилое судно   пожар   спасение   судно   фото   
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В районе Братеевского моста на юго-востоке Москвы огонь охватил пришвартованное судно. Оно находилось в 40 метрах от берега. Спасателям удалось спасти женщину, которая живёт на этом судне.

Пожар произошел на судне, стоящем в акватории Москвы-реки в районе Братеево. Пожарные приехали и принялись тушить пожар.

На борту находилась женщина. Mash сообщает, что она живёт на этом судне. Площадь пожара была около 15 кв. м.

Женщину, которая находилась на борту, спасли. Её жизни ничего не угрожает, сейчас она под присмотром врачей. Судно прогорело до основания.

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Метки: Москва   видео   женщина   жилое судно   пожар   спасение   судно   фото   
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4  комментария
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91
Levaksinyak Sinyak 22 минуты назад
Епануться, мы на этом судне лет 6 назад бухали. Там мужик и женщина жили, местные алконафты. Мы ещё удивлялись откуда и них корабль свой. Я думал их давно выселили оттуда
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4k
Rubiroid_47 24 минуты назад
Это что, рыболовный бот?
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3k
Евгений 41 минуту назад
Они там, походу, давно живут

https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/brateyevskiy_most/10042439/?l=stv,sta&ll=37.751065,55.638455&panorama[direction]=187.733836,-0.834031&panorama[full]=true&panorama[point]=37.739787,55.639670&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=15.55https://yandex.ru/maps/213/moscow/geo/brateyevskiy_most/10042439/?l=stv,sta&ll=37.751065,55.638455&panorama[direction]=187.733836,-0.834031&panorama[full]=true&panorama[point]=37.739787,55.639670&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=15.55
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1k
Вартан 53 минуты назад
Прописка в Москве не прокатила.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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