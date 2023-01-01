Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине

Местные жители такому гостю были удивлены. Дело в том, что моржи очень редко приплывают в Великобританию, за последние 2 года было зафиксировано всего 2 таких случая. Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, именно в Йоркшире, на побережье Северной Англии.