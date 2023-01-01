FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13263 поста • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине

Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине

Автор:
01 января 2023 11:05
Сообщество : Животные
Метки: Англия   видео   животные   морж   новый год   порт   фейерверк   
1171
2
1

Усатый красавец решил отдохнуть в гавани города Скарборо и устроил себе лежбище в городском порту.


Местные жители такому гостю были удивлены. Дело в том, что моржи очень редко приплывают в Великобританию, за последние 2 года было зафиксировано всего 2 таких случая. Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, именно в Йоркшире, на побережье Северной Англии.


Британское общество водолазов-спасателей морских животных настоятельно рекомендовало местным властям отказаться от новогоднего фейерверка, чтобы не перепугать моржа.

Нежданному гостю дали кличку Тор.

В заявлении городского совета Скарборо говорится:

«Мы приняли решение отменить сегодняшний новогодний фейерверк по совету Британской службы спасения морских дайверов (BDMLR) из-за прибытия моржа «Тор» в гавань. Есть опасения, что фейерверк может вызвать стресс у млекопитающего».

Выяснилось, что он очень любит путешествовать. Его видели в районе пляжей Хэмпшира, в Нидерландах и Франции. В настоящий момент морж уже покинул порт и отправился исследовать мир дальше.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Англия   видео   животные   морж   новый год   порт   фейерверк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 55 минут назад
Он на фейерверк посмотреть и приплыл, может быть? Теперь у него стресс))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61425



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году
Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и разные
Просто гифки, всякие и разные
Суматранский полосатый кролик: Самый редкий кролик на планете. Почти вся информация о нём – лишь домыслы и предположения
Суматранский полосатый кролик: Самый редкий кролик на планете. Почти вся информация о...
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пришелец из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#Ynews#фильм#комментарии#Прикол
#история#Юмор#кино#СССР#подборка#роль#сво#дед мороз
#новый год#факты#интересное#фотографии#собака#забавно#познавательно
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми 30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение 30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

На что жалуетесь?

Вернуться