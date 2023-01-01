Морж заставил жителей английского городка встречать Новый год в тишине

Усатый красавец решил отдохнуть в гавани города Скарборо и устроил себе лежбище в городском порту.
Местные жители такому гостю были удивлены. Дело в том, что моржи очень редко приплывают в Великобританию, за последние 2 года было зафиксировано всего 2 таких случая. Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, именно в Йоркшире, на побережье Северной Англии.
Британское общество водолазов-спасателей морских животных настоятельно рекомендовало местным властям отказаться от новогоднего фейерверка, чтобы не перепугать моржа.
Нежданному гостю дали кличку Тор.
В заявлении городского совета Скарборо говорится:
«Мы приняли решение отменить сегодняшний новогодний фейерверк по совету Британской службы спасения морских дайверов (BDMLR) из-за прибытия моржа «Тор» в гавань. Есть опасения, что фейерверк может вызвать стресс у млекопитающего».
Выяснилось, что он очень любит путешествовать. Его видели в районе пляжей Хэмпшира, в Нидерландах и Франции. В настоящий момент морж уже покинул порт и отправился исследовать мир дальше.
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