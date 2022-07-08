Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса

На фото - один из продавцов рыбного магазина в сравнении с палтусом. Покупательница тоже владеет рыбной лавкой, где разделывают и продают рыбу в рестораны. Позже палтуса-гиганта разделали на 450 порций, и распродали местным ресторанам. "Это самый крупный палтус, которого мы когда-либо покупали. Страшно подумать, как вообще такой гигант поместился в лодку. Когда мы его увидели, мы долго решали, как его нести и перевозить," - рассказывает покупательница.