Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса

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Рыбаки поймали в Северном море гигантского палтуса длиной почти два метра - при этом эти существа могут быть ещё длиннее. Для переноса рыбы понадобилось четыре человека.
Жительница Эдинбурга, Шотландия, на этой неделе купила в рыбном магазине огромного палтуса. Длина гиганта составляет почти два метра, а вес - 121 кг. Чтобы поднять и перенести рыбину из лавки в грузовик, понадобилось четыре человека! Оказалось, рыбу поймали в Северном море.
На фото - один из продавцов рыбного магазина в сравнении с палтусом. Покупательница тоже владеет рыбной лавкой, где разделывают и продают рыбу в рестораны. Позже палтуса-гиганта разделали на 450 порций, и распродали местным ресторанам. "Это самый крупный палтус, которого мы когда-либо покупали. Страшно подумать, как вообще такой гигант поместился в лодку. Когда мы его увидели, мы долго решали, как его нести и перевозить," - рассказывает покупательница.
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Ареал обитания палтусов - северная часть Атлантического и Тихого океанов. Это хищные рыбы, которые живут на большой глубине, однако, летом в основном обитают в средней толще воды. Их продолжительность жизни - до 30 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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