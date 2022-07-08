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Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса

Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса

Автор:
08 июля 2022 15:42
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: животные   палтус   рыба   рыбаки   рыбалка   рыбная ловля   рыбы   фото   фотографии   
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Рыбаки поймали в Северном море гигантского палтуса длиной почти два метра - при этом эти существа могут быть ещё длиннее. Для переноса рыбы понадобилось четыре человека.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   палтус   рыба   рыбаки   рыбалка   рыбная ловля   рыбы   фото   фотографии   
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3  комментария
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Доктор Джонс Час назад
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Дементий Мурзич 3 минуты назад
Кто из них палтус?
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787
Мой лучший друг 5 минут назад
-А знаешь почему у краба глаза выпучены? -Нет, почему? -Он видел как кит камбалу трахнул.
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