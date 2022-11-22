Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36

Приключения хороши в романах и фильмах. А в реальности люди, столкнувшиеся со стихией и сопутствующими сложностями, не всегда выживают. Но этой четвёрке повезло.
В начале 1960 года доставка грузов на остров Итуруп была почти что невозможна. Нашли выход из положения – небольшую баржу, которая стала своего рода перевалочным пунктом.
17 января случилась буря, унесшая баржу в открытое море. На борту находилась команда из четырех человек: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, Иван Федотов.
Когда шторм стал утихать, началась поисковая операция. Но судно унесло в океан, и спустя неделю парней признали погибшими.
Ребята были еще очень молодые. Но возраст – не всегда показатель профессионализма. Они спокойно собрались и наметили план действий. Прежде всего, собрали в одном месте запасы пищи. Их, увы, было невероятно мало: баржа готовилась к зимовке, и еды на борту оставалось буквально на три дня: ведро картошки, крупа, пара банок тушенки, черствый батон да немного свиного жира.
Рацион на день был мизерный: немного картофеля, ложка тушеного мяса, несколько глотков воды, которую приходилось извлекать из системы охлаждения. Запасы продовольствия закончились раньше, чем рассчитывали моряки, уже через 6 дней.
Потом в ход пошло все, что хотя бы теоретически походило на пищу: мыло, зубная паста, кожаные ремни. Затем иссякли и эти «запасы», и команда разрезала на ремни кожаные сапоги. После чего еще несколько дней моряки держались на «бульоне». Сами полоски кожи были несъедобные, но когда их поджарили, то вышла какая-то странная субстанция, похожая на уголь. Однако условно съедобная. На этом рационе они продержались еще несколько недель. От нехватки пищи парни больше лежали, будучи не в силах подняться. У них периодически начинались мучительные галлюцинации: крики людей, гудки кораблей.
7 марта баржу заметили американцы. Сперва над ней покружили самолеты, отметив место ракетами. А потом прибыли вертолеты. Советские военнослужащие, несмотря на бедственное положение, настороженно отнеслись к помощи, когда им сбросили веревочные лестницы. Они жестами попытались объяснить, что нуждаются в продовольствии и топливе. Американцы пожали плечами и улетели. Дескать, может это у русских забава такая, в океане дрейфовать Пришлось активно сигнализировать, чтобы вертолеты вернулись: перспектива погибнуть мучительной смертью от голода не прельщала, несмотря на геополитические сложности.
Несгибаемость русского человека (а в парнях осталось буквально по 30-40 килограммов веса) – вот что стало предметом обсуждения американцев. В Сан-Франциско их встретили как героев, накормили, одели, дали денег на расходы, провели пресс-конференцию. Им было предложено остаться в Штатах, но матросы отказались, чем вызвали еще большее уважение.
В Москве их тоже встретили как героев. Вчерашние 20-летние мальчишки Зиганшин, Федотов, Крючковский и Поплавский прославились. Им писали письма и слали телеграммы, организовывали интервью и съемки, сочиняли в их честь стихи и песни. Зиганшин впоследствии признался, что чуть банально не спился из-за нескончаемой череды банкетов.
Ребят наградили орденом Красной Звезды. Все они, несмотря на суровые испытания, так или иначе связали жизнь с морем. Федотов получил диплом судомеханика и занимался китобойным промыслом. Поплавский участвовал к экспедициях по Атлантике, Зиганшин служил в аварийно-спасательном дивизионе на Ленинградской военно-морской базе. Крючковский прослужил недолго: начались проблемы со здоровьем, и он ушел на берег, поступив работать на судостроительный завод.
Жизнь – удивительный дар, который надо ценить в любых условиях. Пример этих ребят в очередной раз доказал это. Что особенно ценно с учетом заключения медиков: после осмотра они заявили, что счет шел уже на часы, и если бы не стойкость, упорство и сила духа, ребята скончались бы от истощения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Последний из четвёрки.
До 24 февраля, слава Богу, не дожил.
"Зиганшин-буги, Зиганшин-рок
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