Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36

В начале 1960 года доставка грузов на остров Итуруп была почти что невозможна. Нашли выход из положения – небольшую баржу, которая стала своего рода перевалочным пунктом.

17 января случилась буря, унесшая баржу в открытое море. На борту находилась команда из четырех человек: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, Иван Федотов.

Когда шторм стал утихать, началась поисковая операция. Но судно унесло в океан, и спустя неделю парней признали погибшими.

Ребята были еще очень молодые. Но возраст – не всегда показатель профессионализма. Они спокойно собрались и наметили план действий. Прежде всего, собрали в одном месте запасы пищи. Их, увы, было невероятно мало: баржа готовилась к зимовке, и еды на борту оставалось буквально на три дня: ведро картошки, крупа, пара банок тушенки, черствый батон да немного свиного жира.

Рацион на день был мизерный: немного картофеля, ложка тушеного мяса, несколько глотков воды, которую приходилось извлекать из системы охлаждения. Запасы продовольствия закончились раньше, чем рассчитывали моряки, уже через 6 дней.

Потом в ход пошло все, что хотя бы теоретически походило на пищу: мыло, зубная паста, кожаные ремни. Затем иссякли и эти «запасы», и команда разрезала на ремни кожаные сапоги. После чего еще несколько дней моряки держались на «бульоне». Сами полоски кожи были несъедобные, но когда их поджарили, то вышла какая-то странная субстанция, похожая на уголь. Однако условно съедобная. На этом рационе они продержались еще несколько недель. От нехватки пищи парни больше лежали, будучи не в силах подняться. У них периодически начинались мучительные галлюцинации: крики людей, гудки кораблей.