"Мне жаль, что я зашёл": в Питере грабитель ломбарда пожалел расплакавшуюся сотрудницу и ушёл, ничего не взяв

Женские слёзы - мощное оружие! Даже грабителя остановят.
В Петербурге камера наблюдения записала необычный диалог между грабителем и сотрудником ломбарда. Мужчина пришёл поживиться, и начал общение с угроз, но, увидев состояние кассира, расчувствовался и стал уговаривать девушку не плакать и не бояться.
Угрожая якобы настоящей гранатой, визитёр поясняет, что деньги ему нужны, чтобы спасти больную маму. Но заметив, что поток слёз не останавливается, мужчина окончательно теряет запал.
«Всё, я убираюсь. <…> Не хочу вас расстраивать. Обижать не буду, ладно? Если вы обещаете на кнопку не нажимать. Я же к вам с пониманием. С наступающим вас, отметьте с близкими, — отступает налётчик, неловко добавляя: — Пожалуйста, не плачьте. Могу с вами побыть», - пытается успокоить он девушку.
Сейчас сентиментального налётчика разыскивает полиция. Интересно, сможет ли культура поведения грабителя стать смягчающим обстоятельством в возбужденном против него уголовном деле?
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