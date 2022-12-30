"Мне жаль, что я зашёл": в Питере грабитель ломбарда пожалел расплакавшуюся сотрудницу и ушёл, ничего не взяв

В Петербурге камера наблюдения записала необычный диалог между грабителем и сотрудником ломбарда. Мужчина пришёл поживиться, и начал общение с угроз, но, увидев состояние кассира, расчувствовался и стал уговаривать девушку не плакать и не бояться.

Угрожая якобы настоящей гранатой, визитёр поясняет, что деньги ему нужны, чтобы спасти больную маму. Но заметив, что поток слёз не останавливается, мужчина окончательно теряет запал.

«Всё, я убираюсь. <…> Не хочу вас расстраивать. Обижать не буду, ладно? Если вы обещаете на кнопку не нажимать. Я же к вам с пониманием. С наступающим вас, отметьте с близкими, — отступает налётчик, неловко добавляя: — Пожалуйста, не плачьте. Могу с вами побыть», - пытается успокоить он девушку.