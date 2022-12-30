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"Мне жаль, что я зашёл": в Питере грабитель ломбарда пожалел расплакавшуюся сотрудницу и ушёл, ничего не взяв

"Мне жаль, что я зашёл": в Питере грабитель ломбарда пожалел расплакавшуюся сотрудницу и ушёл, ничего не взяв

Автор:
30 декабря 2022 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   ломбард   ограбление   питер   полиция   расчувствовался   сентиментальный грабитель   слезы   
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Женские слёзы - мощное оружие! Даже грабителя остановят.

В Петербурге камера наблюдения записала необычный диалог между грабителем и сотрудником ломбарда. Мужчина пришёл поживиться, и начал общение с угроз, но, увидев состояние кассира, расчувствовался и стал уговаривать девушку не плакать и не бояться.


Угрожая якобы настоящей гранатой, визитёр поясняет, что деньги ему нужны, чтобы спасти больную маму. Но заметив, что поток слёз не останавливается, мужчина окончательно теряет запал.


«Всё, я убираюсь. <…> Не хочу вас расстраивать. Обижать не буду, ладно? Если вы обещаете на кнопку не нажимать. Я же к вам с пониманием. С наступающим вас, отметьте с близкими, — отступает налётчик, неловко добавляя: — Пожалуйста, не плачьте. Могу с вами побыть», - пытается успокоить он девушку.


Сейчас сентиментального налётчика разыскивает полиция. Интересно, сможет ли культура поведения грабителя стать смягчающим обстоятельством в возбужденном против него уголовном деле?




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Метки: видео   ломбард   ограбление   питер   полиция   расчувствовался   сентиментальный грабитель   слезы   
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4  комментария
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ломбард по сути ничем не отличается от микрофинансовых организации,наживающихся на проблемах людей.
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31k
Григорий 17 минут назад
С такой совестливостью он много не награбит)
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32k
Fat Lynx 40 минут назад
Интересно, что они ему инкриминируют, учитывая ст.31 УК РФ?
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1k
Ksenia2 42 минуты назад
Культурная стллица!
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