"Какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но вы худенькие, вам можно!": Лукашенко напоил учёных чаем от Си Цзиньпина

На встрече с научными работниками страны Александр Лукашенко предложил своим гостям китайский чай от Си Цзиньпина. К напитку предлагались и угощения.

«Вам принесли чай. Это ж не мне. Так вы его пейте. Он же остынет. Это китайский. Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь», — отметил Лукашенко.