FISHKINET
Сообщество Юмор 16404 поста • 3448 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
"Какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но вы худенькие, вам можно!": Лукашенко напоил учёных чаем от Си Цзиньпина

"Какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но вы худенькие, вам можно!": Лукашенко напоил учёных чаем от Си Цзиньпина

Автор:
10 февраля 2023 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: беларусь   видео   интересное   лукашенко   милота   печенюшки   фото   чай   
862
1
1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками страны предложим им чай. И не какой-то там, а от Си Цзиньпина. К чаю Лукашенко предложил работникам печенюшки и конфетки.

На встрече с научными работниками страны Александр Лукашенко предложил своим гостям китайский чай от Си Цзиньпина. К напитку предлагались и угощения.

«Вам принесли чай. Это ж не мне. Так вы его пейте. Он же остынет. Это китайский. Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь», — отметил Лукашенко.

Александр Григорьевич заметил, что научные работники сильно уж худенькие.

«Вам конфеты, какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие, вам можно», — подчеркнул Лукашенко.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: беларусь   видео   интересное   лукашенко   милота   печенюшки   фото   чай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98
Obrval 39 минут назад
Это мой дядя прислал… Он у сторожа живёт на гуталиновой фабрике… У него этого гуталина ну просто завались. Вот и шлёт, м-м-м… кому попало… (с) Матроскин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Минуту назад
Как же ненавидит Лукашку его окружение. Чуть оступится и хана пузырю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Pasha Panfilov 24 минуты назад
Чет печенюшек захотелось... Пойду шарлотку испеку, что ли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 48 минут назад
У них даже шутки одинаковые в своей убогости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
325485



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики?
Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы
Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы
Набирающие популярность в сообществах
Как Российский футбольный союз Адидас отфутболил
Как Российский футбольный союз Адидас отфутболил
Намешалось
Намешалось
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый снимок с китайского зонда

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#люди#СССР#Прошлое#Жизнь#Еда#удивительно#Австралия
#Юмор#интересно#факты#Россия#автомир#кино#природа#истории#Ynews#Турция
#Прикол#история#забавно#автомобили#в мире#США#актеры#позитив#познавательно#Музыка
Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» «А как же я?!»: смешная реакция ревнивой кошки «А как же я?!»: смешная реакция ревнивой кошки "Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком "Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна Альпака из челябинского зоопарка поздравила своих соседей с Новым годом Альпака из челябинского зоопарка поздравила своих соседей с Новым годом

На что жалуетесь?

Вернуться