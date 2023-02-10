"Какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но вы худенькие, вам можно!": Лукашенко напоил учёных чаем от Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками страны предложим им чай. И не какой-то там, а от Си Цзиньпина. К чаю Лукашенко предложил работникам печенюшки и конфетки.
На встрече с научными работниками страны Александр Лукашенко предложил своим гостям китайский чай от Си Цзиньпина. К напитку предлагались и угощения.
«Вам принесли чай. Это ж не мне. Так вы его пейте. Он же остынет. Это китайский. Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай. Я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь», — отметил Лукашенко.
Александр Григорьевич заметил, что научные работники сильно уж худенькие.
«Вам конфеты, какие-то тут печенюшки. Не очень советую, но все вы худенькие, вам можно», — подчеркнул Лукашенко.
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