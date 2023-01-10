Озорной пёс выбежал на трассу для горнолыжников во время соревнований

356
1
1
Итальянский Бормио в конце декабря принимал мужской этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования пришлось ненадолго прервать из-за выбежавшего на трассу пса.
Этап Кубка мира по горнолыжным гонкам в итальянском Бормио был прерван из-за появления на трассе пса. Принадлежавшее одному из зрителей животное сорвалось с поводка, прорвалось через ограждения и начало носиться по трассе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Игривый пёс отобрал мяч у футболиста
- Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы
- Парализованная собака вновь учится ходить
- Пёс услышал знакомые слова
- Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса
Новости партнёров
реклама
А вообще он не игривый, а очень перепуганный.