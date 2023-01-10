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Озорной пёс выбежал на трассу для горнолыжников во время соревнований

Озорной пёс выбежал на трассу для горнолыжников во время соревнований

Автор:
10 января 2023 13:51
Сообщество : Животные
Метки: Спорт   видео   горнолыжник   животные   лыжи   пёс   собака   трасса   
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Итальянский Бормио в конце декабря принимал мужской этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования пришлось ненадолго прервать из-за выбежавшего на трассу пса.
Этап Кубка мира по горнолыжным гонкам в итальянском Бормио был прерван из-за появления на трассе пса. Принадлежавшее одному из зрителей животное сорвалось с поводка, прорвалось через ограждения и начало носиться по трассе.

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Метки: Спорт   видео   горнолыжник   животные   лыжи   пёс   собака   трасса   
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6  комментариев
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14k
Jearom Час назад
время прохождения трассы засекли?
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2k
веселый просто 36 минут назад
Почему не написали какое место песель занял
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4k
Вячеслав 36 минут назад
Пристрелили бы его, всё равно дикий и непородистый, а дебилу -хозяину штраф. Не зря есть старая поговорка: "от хорошего хозяина собака не убегает"
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2k
Walther 54 минуты назад
Родченков переодетый, следы русского допинга искал.
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
У пса что-то с задними ногами. Может возрастное.
А вообще он не игривый, а очень перепуганный.
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9k
Павел 2 часа назад
Просто мальчику захотелось до кустов, а тут какие то двуногие носятся тудым, сюдым.
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