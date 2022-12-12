Пёс услышал знакомые слова

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Женщина сделала вид, что разговаривает по телефону и начала называть слова, которые ассоциируются у её пса с чем-то приятным. Реакцию животного она запечатлела на видео.
Когда пёс слышит знакомые и приятные слова.
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Хозяйка осознанно говорящая слова тригеры и явно не собирающаяся делать сказанное или умнейший пес, научившийся понимать человеческую речь и слепо верящий и любящий свою хозяйку?
я связываю это с тем что активное взаимодействие с человеком способствует их развитию, того и гляди заговорят по человечьи