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Пёс услышал знакомые слова

Пёс услышал знакомые слова

Автор:
12 декабря 2022 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   пёс   собака   
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Женщина сделала вид, что разговаривает по телефону и начала называть слова, которые ассоциируются у её пса с чем-то приятным. Реакцию животного она запечатлела на видео.
Когда пёс слышит знакомые и приятные слова.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   пёс   собака   
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7  комментариев
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14k
Majul 37 минут назад
И кто на видео умнее другого?
Хозяйка осознанно говорящая слова тригеры и явно не собирающаяся делать сказанное или умнейший пес, научившийся понимать человеческую речь и слепо верящий и любящий свою хозяйку?
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8k
Владимир 16 минут назад
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6k
rutt 22 минуты назад
Собакен ей сейчас поводок притащит и снимет вторую часть :" чтож ты фраер сдал назад"
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2k
MPEG-8 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
Copycat Полчаса назад
да домашние животные коты и собакены порой удивительно сообразительны)
я связываю это с тем что активное взаимодействие с человеком способствует их развитию, того и гляди заговорят по человечьи
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46k
Эльза Вайнц Полчаса назад
Печеньку хорошему мальчику. И погулять...
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