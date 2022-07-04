Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы

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На стадионе «Ла Гранха» в чилийском городе Курико непоседливый пёс ненадолго прервал товарищеский матч женских сборных Чили и Венесуэлы. На 36 минуте встречи животное прибежало в штрафную чилийской команды, легло на газон и подставило животик вратарю.
Затем пёс направился к судье и вновь улегся на газон, чтобы получить ещё одну порцию нежностей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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