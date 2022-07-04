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Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы

Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы

Автор:
04 июля 2022 12:08
Сообщество : Животные
Метки: Спорт   Чили   венесуэла   видео   добро   животные   милота   пёс   собака   футбол   
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На стадионе «Ла Гранха» в чилийском городе Курико непоседливый пёс ненадолго прервал товарищеский матч женских сборных Чили и Венесуэлы. На 36 минуте встречи животное прибежало в штрафную чилийской команды, легло на газон и подставило животик вратарю.
Затем пёс направился к судье и вновь улегся на газон, чтобы получить ещё одну порцию нежностей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   Чили   венесуэла   видео   добро   животные   милота   пёс   собака   футбол   
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13  комментариев
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3k
Babangdida Час назад
Вот кобель!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 13 минут назад
Унюхал чо-то)
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4k
Serj81 15 минут назад
Милота
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1k
SHAGREEN 19 минут назад
Беру песеля вместе с воротницей!!
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460
Олег Квирулянт 22 минуты назад
Девчонки позабыли про мяч, принялись пёселя тискать ))
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634
X Æ A-12 Полчаса назад
Хорошо не корейцы играют.
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394
Легендарный В-ий 49 минут назад
на ево месте должен быть был я!
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6k
Кружок Час назад
Газзаев?
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33
Дмитрий Час назад
Да дайте вы наконец пёселю вкусняшек!
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4k
Wertos Час назад
А пёсель то поле побыстрее пробегает...
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495
Nevad Black Wertos Час назад
ну дык он же на четырех ногах бежит
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495
Nevad Black Час назад
какой озорник
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