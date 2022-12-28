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Забавная реакция пса на новогодний подарок

Забавная реакция пса на новогодний подарок

Автор:
28 декабря 2022 09:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   новый год   подарок   пёс   рождество   собака   
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Любимая игрушка пса пришла в негодность, поэтому владельцы решили порадовать его новой. Весёлую реакцию питомца на новогодний подарок хозяева запечатлели на видео.
Подарок хорошему мальчику на Новый год. Чистая радость!

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Метки: видео   животные   новый год   подарок   пёс   рождество   собака   
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2  комментария
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Интересно, как они теперь объяснят хорошему мальчику, что в других коробках подарки не для него? Боюсь, что очень скоро, как только хозяева потеряют бдительность, он станет плохим мальчиком. Очень плохим мальчиком!
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
пёсик открыл подарок...разнёс пол дома
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