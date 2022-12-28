Забавная реакция пса на новогодний подарок

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Любимая игрушка пса пришла в негодность, поэтому владельцы решили порадовать его новой. Весёлую реакцию питомца на новогодний подарок хозяева запечатлели на видео.
Подарок хорошему мальчику на Новый год. Чистая радость!
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