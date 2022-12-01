Парализованная собака вновь учится ходить

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Неравнодушные люди выходили частично парализованную собаку с серьёзным переломом. На опубликованных в сети кадрах животное заново учится ходить.
Пока есть люди с таким добрым сердцем, у человечества есть шанс.
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