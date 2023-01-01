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Бездомная собака бежала за маршруткой, чтобы встретить парня, который её погладил

Бездомная собака бежала за маршруткой, чтобы встретить парня, который её погладил

Автор:
01 января 2023 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   маршрутка   милота   позитив   собака   фото   
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Пассажиры киевской маршрутки стали свидетелями трогательного случая.

Украинский фотограф Сергей Жерехов, будучи пассажиром той самой маршрутки, рассказал о милейшей истории о собачьей искренности, и поделился видеороликом из окна транспорта в своём профиле Instagram*.

На остановке ж/м Радужный молодой парень, перед тем, как сесть в общественный транспорт, погладил бездомную собаку, бродящую поблизости. После того, как маршрутка прибыла, парень сел и она тронулась с места. Собака стала бежать за маршруткой, и останавливалась вместе с транспортом на каждой остановке. Она надеялась и ждала, что он выйдет, погладит её еще раз и заберёт домой. Только представьте, как быстро собака привязалась к человеку, который мимолётно дал ей радость, ласку и добро.

После этого случая активисты одной из общественных организаций ищут эту собаку, чтобы дать ей приют, тепло и ласку. Также, в последствии, найти новую семью, где ее будут любить.


Одна из активисток сообщила, что если они найдут эту собаку и возьмут над ней опеку, то это будет настоящее новогоднее чудо. Команда всеми силами пытается разыскать её, верят, что всё получится, и призывают жителей Киева помочь с поисками одинокой малышки. Из особых примет у собаки желтая клипса на ушке, она находилась на левом берегу Киева, по пути от Радужного, до Авторынка. Верим в чудеса и ждём фотографии найденной потеряшки.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: видео   животные   маршрутка   милота   позитив   собака   фото   
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