Бездомная собака бежала за маршруткой, чтобы встретить парня, который её погладил

Украинский фотограф Сергей Жерехов, будучи пассажиром той самой маршрутки, рассказал о милейшей истории о собачьей искренности, и поделился видеороликом из окна транспорта в своём профиле Instagram* .

На остановке ж/м Радужный молодой парень, перед тем, как сесть в общественный транспорт, погладил бездомную собаку, бродящую поблизости. После того, как маршрутка прибыла, парень сел и она тронулась с места. Собака стала бежать за маршруткой, и останавливалась вместе с транспортом на каждой остановке. Она надеялась и ждала, что он выйдет, погладит её еще раз и заберёт домой. Только представьте, как быстро собака привязалась к человеку, который мимолётно дал ей радость, ласку и добро.

