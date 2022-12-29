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Шутники сыграли в футбол на поле, усыпанном конструктором LEGO

Шутники сыграли в футбол на поле, усыпанном конструктором LEGO

Автор:
29 декабря 2022 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Юмор   видео   лего   развлечение   футбол   шар для боулинга   
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Мужчины поиграли в футбол босиком на покрытии, усыпанном деталями конструктора LEGO. В качестве мяча отчаянные шутники использовали шар для боулинга.
Одно из самых болезненных развлечений, что вы увидите сегодня. К такому жизнь многих явно не готовила.

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Метки: Спорт   Юмор   видео   лего   развлечение   футбол   шар для боулинга   
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9  комментариев
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2k
SHAGREEN 58 минут назад
А чо тумбочек ещё не наставили, мизинцами биться?
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1k
LisA 15 минут назад
блин, у меня от одного фото тестикулы поджались...
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1k
Иван 16 минут назад
С головки так и не забили, слабаки
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568k
АРОН Полчаса назад
Пипец! Вот ведь отчаюги. Да и судья отбегал время.
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380
Flint 36 минут назад
нужно было ещё керосином себя облить, и поджечь. Не для лютого экстрима, а что бы от боли в ногах как-то отвлечься)
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3k
Daimos 44 минуты назад
Месье знает толк в извpащениях!
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9k
Rihovich 46 минут назад
Ёооо... Бегали они, а болит у меня...
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179
ruslan d 57 минут назад
Без крысоловок фигня ...
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7k
Кружок 2 часа назад
очень интересное и познавательное видео
автор ... ждём новых
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Dobriy drug

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