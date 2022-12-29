Шутники сыграли в футбол на поле, усыпанном конструктором LEGO

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Мужчины поиграли в футбол босиком на покрытии, усыпанном деталями конструктора LEGO. В качестве мяча отчаянные шутники использовали шар для боулинга.
Одно из самых болезненных развлечений, что вы увидите сегодня. К такому жизнь многих явно не готовила.
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Метки: Спорт Юмор видео лего развлечение футбол шар для боулинга
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