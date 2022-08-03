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Сообщество Без кота и жизнь не та 1365 постов • 442 подписчика подписаться
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Котёнок пытается поймать футбольный мяч на экране

Котёнок пытается поймать футбольный мяч на экране

Автор:
03 августа 2022 09:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Спорт   Юмор   видео   животные   котёнок   телевизор   футбол   
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Хозяева запечатлели своего котёнка, обожающего смотреть футбол по телевизору. Однако пушистого фаната не интересует игра и финальный счет. Он наслаждается полётом мяча и пытается его поймать.
Прирождённый вратарь!

Источник:

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Метки: Спорт   Юмор   видео   животные   котёнок   телевизор   футбол   
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1  комментарий
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Самка Хорька 17 минут назад
Вот они где - лапы Акинфеева)))
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Alex Chebrikov

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