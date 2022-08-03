Котёнок пытается поймать футбольный мяч на экране

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Хозяева запечатлели своего котёнка, обожающего смотреть футбол по телевизору. Однако пушистого фаната не интересует игра и финальный счет. Он наслаждается полётом мяча и пытается его поймать.
Прирождённый вратарь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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