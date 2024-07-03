Попробуй добеги: забавное развлечение спортсменов

1559
1
1
Участникам забавы нужно добежать до мяча и ударить по воротам. Однако сделать это довольно непросто.
Футбол с препятствиями
Попытка добежать до мяча и ударить по воротам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше
- В Ленобласти состоялся массовый заплыв с участием резиновых кукол
- Во Владивостоке дети выкинули скейт с балкона 17 этажа
- Подбрасывание лисиц: садистские развлечения сильных мира сего
- Оседлай бревно и попытайся не умереть
Новости партнёров
реклама
Надо определить рубеж за который "ковбои" не могут приблизится.