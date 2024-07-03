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Попробуй добеги: забавное развлечение спортсменов

Попробуй добеги: забавное развлечение спортсменов

Автор:
03 июля 2024 06:47
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   забавно   люди   развлечение   футбол   
1559
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Участникам забавы нужно добежать до мяча и ударить по воротам. Однако сделать это довольно непросто.

Футбол с препятствиями

Попытка  добежать до мяча и ударить по воротам.

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Метки: Видео   Спорт   забавно   люди   развлечение   футбол   
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4  комментария
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5k
Сергей Час назад
Так не честно. Эти "ковбои" практически вплотную подходят не оставляя ни малейшего шанса.
Надо определить рубеж за который "ковбои" не могут приблизится.
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12k
DumDum 11 минут назад
Ещё, чтобы сделать это было "довольно непросто", можно ноги отрубить... Почему бы сперва не пробежаться по периметру и не вломить этим ковбоям?
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2k
s59469 38 минут назад
Опасно, можно задушить.
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69
Nike_sergey Taurus 55 минут назад
Угольки то шустрее оказались, чем другие......
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4077 постов (4078 в горячем)

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