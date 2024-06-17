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Стычка между фанатами Италии и Албании

Стычка между фанатами Италии и Албании

Автор:
17 июня 2024 07:50
Сообщество : Спорт
Метки: Албания   Видео   Италия   Юмор   спагетти   футбол   чемпионата Европы   
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Перед матчем Чемпионата Европы по футболу произошла стычка между фанатами Италии и Албании. Албанцы решили применить подлый прием.

Мужчина сломал спагетти на глазах итальянцев.

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Метки: Албания   Видео   Италия   Юмор   спагетти   футбол   чемпионата Европы   
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2  комментария
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Оксид Бетона 8 минут назад
Ну албанцы реально отмороженные негодяи!
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40k
Dobry vojak Svejk 3 минуты назад
Все бы стычки такими были )))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4028 постов (4028 в горячем)

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