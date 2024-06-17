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Перед матчем Чемпионата Европы по футболу произошла стычка между фанатами Италии и Албании. Албанцы решили применить подлый прием.
Мужчина сломал спагетти на глазах итальянцев.
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