Неуклюжие медики пытаются унести футболиста с поля

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Во время футбольного матча один из футболистов был вынужден обратиться к медикам из-за травмы. Они закинули парня на носилки и поспешили удалиться с поля. При доставке спортсмена до места оказания помощи у врачей возникли некоторые проблемы.
Больше покалечили, чем донесли. Врачи команды соперника?
Источник:
АНТИФИШКИ
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