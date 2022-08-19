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Неуклюжие медики пытаются унести футболиста с поля

Неуклюжие медики пытаются унести футболиста с поля

Автор:
19 августа 2022 11:26
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Травма   Юмор   видео   врач   медик   неудача   фейл   футбол   футболист   
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Во время футбольного матча один из футболистов был вынужден обратиться к медикам из-за травмы. Они закинули парня на носилки и поспешили удалиться с поля. При доставке спортсмена до места оказания помощи у врачей возникли некоторые проблемы.
Больше покалечили, чем донесли. Врачи команды соперника?

Источник:

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Метки: Спорт   Травма   Юмор   видео   врач   медик   неудача   фейл   футбол   футболист   
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6  комментариев
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11k
P.F. Час назад

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2k
Трям Полчаса назад
Все правильно они делали. Это намек, что заибали они притворяться! А еще таскай их потом...
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22k
Inter Полчаса назад
это видео старо,как говно мамонта
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1k
Шапкин 51 минуту назад
А они точно хотели его унести?
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9k
Игорь Час назад
Это что то личное
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25k
Киры4 Час назад
Я думал его ещё и отпинают)
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Fidel

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