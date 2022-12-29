FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9831 пост • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Как выглядят дома в Канаде после мощного зимнего шторма

Как выглядят дома в Канаде после мощного зимнего шторма

Автор:
29 декабря 2022 08:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   Форт-Эри   в мире   видео   город   последствия   штом   
450
1
1
На несколько провинций Канады недавно обрушился мощный снежный шторм. Из-за сюрприза погоды поселение на берегу озера Эри стало похоже на ледяной город.
Обледеневшая после снежного шторма часть города Форт-Эри в провинции Онтарио.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Канада   Форт-Эри   в мире   видео   город   последствия   штом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Нам их надо пожалеть?
Или порадоваться за них, что им довелось увидеть такую природную красоту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

709912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадочный дачный посёлок в Подмосковье
Загадочный дачный посёлок в Подмосковье
25 фактов про фильмы 50-х годов
25 фактов про фильмы 50-х годов
Набирающие популярность в сообществах
Самые необычные здания в мире
Самые необычные здания в мире
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
В Новый год без приключений
В Новый год без приключений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#новый год#животные#забавно#Ynews#аварии#США#фильм#дети
#Юмор#кино#интересное#история#Спорт#Разное#люди#авто аварии#актеры#зима
#интересно#факты#подборка#позитив#дтп#в мире#Прошлое#праздник#автомобили#Приколы
Blackview BV9200: новый флагманский смартфон с большим экраном и объемом памяти Blackview BV9200: новый флагманский смартфон с большим экраном и объемом памяти Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Самые дерзкие побеги животных из зоопарков Самые дерзкие побеги животных из зоопарков В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины "Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег "Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег

На что жалуетесь?

Вернуться