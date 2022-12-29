Как выглядят дома в Канаде после мощного зимнего шторма

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На несколько провинций Канады недавно обрушился мощный снежный шторм. Из-за сюрприза погоды поселение на берегу озера Эри стало похоже на ледяной город.
Обледеневшая после снежного шторма часть города Форт-Эри в провинции Онтарио.
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