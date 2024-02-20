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Пивной СПА-центр в Торонто

Пивной СПА-центр в Торонто

Автор:
20 февраля 2024 10:04
Метки: spa   Видео   Канада   СПА-центр   в мире   пиво   торонто   
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В Торонто находится СПА-центр, предлагающий гостям оздоровительные пивные сеансы. Посетителей ждут: лечебная ванна с пивом, несколько видов процедур, бокал пенного и возможность насладиться различными фильмами и сериалами.

Посетителям также предоставлен лечебный скраб с хмелем и обёртывание пивной маской. Цена посещения — 65 долларов (более 6000 рублей).

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Метки: spa   Видео   Канада   СПА-центр   в мире   пиво   торонто   
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1  комментарий
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Геннадьич 47 минут назад
Бокал пива на целую ванну воды...
Ну так себе.
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Alex Chebrikov

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