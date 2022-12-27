Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

Мужчина сумел размотать змею и освободить птицу, после чего связался с участком и отчитался о проделанной работе. Кое-кто из его коллег пошутил, что никакой работы не было, если нет видеосвидетельства, но полицейский не забыл включить имевшуюся у него видеокамеру, так что спасение ястреба было запечатлено.