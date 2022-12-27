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Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

Автор:
27 декабря 2022 09:44
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   спасение   фото   ястреб   
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Полицейский из Гейнсвилла (Флорида, США) познакомился с ястребом, который переоценил свои охотничьи способности.

Хищная птица добыла на обед змею, но пресмыкающееся отказалось покориться судьбе и вместо этого принялось душить охотника. Ястреб оказался в тягостном положении и именно тогда по счастливой случайности попался на глаза заместителю шерифа.

Мужчина сумел размотать змею и освободить птицу, после чего связался с участком и отчитался о проделанной работе. Кое-кто из его коллег пошутил, что никакой работы не было, если нет видеосвидетельства, но полицейский не забыл включить имевшуюся у него видеокамеру, так что спасение ястреба было запечатлено.

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Метки: в мире   видео   животные   змея   спасение   фото   ястреб   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
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479
Сергей Добров 44 минуты назад
Ну ястреб ты так себе
а змей хорош
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72k
Viktor Час назад
Да, в природе так - бывает ты кушаешь, а бывает наоборот!
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13k
Александр Час назад
Особенно порадовало восклицание "Holy cow!"))))
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