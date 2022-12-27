Ястреб поймал змею на обед, но жертва чуть его не задушила

Полицейский из Гейнсвилла (Флорида, США) познакомился с ястребом, который переоценил свои охотничьи способности.
Хищная птица добыла на обед змею, но пресмыкающееся отказалось покориться судьбе и вместо этого принялось душить охотника. Ястреб оказался в тягостном положении и именно тогда по счастливой случайности попался на глаза заместителю шерифа.
Мужчина сумел размотать змею и освободить птицу, после чего связался с участком и отчитался о проделанной работе. Кое-кто из его коллег пошутил, что никакой работы не было, если нет видеосвидетельства, но полицейский не забыл включить имевшуюся у него видеокамеру, так что спасение ястреба было запечатлено.
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