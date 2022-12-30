FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13255 постов • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Собаки начинают есть только по команде хозяина

Собаки начинают есть только по команде хозяина

Автор:
30 декабря 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   интересно   команды   пёс   собаки   
208
1
1
Хозяин собак придумал, как внести немного дисциплины в рутинный процесс приёма пищи питомцев. Животные бегут к своим мискам по команде и терпеливо ждут разрешения начать трапезу.

Хотите есть? Да!

Собаки приступают к приему пищи после команды своего хозяина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   видео   животные   интересно   команды   пёс   собаки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва Час назад
майами, хитачи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

631551



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Набирающие популярность в сообществах
Реставрация павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ
Реставрация павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#люди#интересное#Москва#зима#СССР#Спорт#актеры
#Юмор#кино#Жизнь#подборка#забавно#в мире#картинки#фотографии#Россия#красота
#интересно#история#животные#новый год#Прошлое#праздник#Приколы#Ynews#фильм#роль
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Пёс услышал знакомые слова Пёс услышал знакомые слова Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом Кот "выплывает" из наркоза Кот "выплывает" из наркоза Любопытный носорог напугал спящего пса Любопытный носорог напугал спящего пса

На что жалуетесь?

Вернуться