Собаки начинают есть только по команде хозяина

208
1
1
Хозяин собак придумал, как внести немного дисциплины в рутинный процесс приёма пищи питомцев. Животные бегут к своим мискам по команде и терпеливо ждут разрешения начать трапезу.
Хотите есть? Да!
Собаки приступают к приему пищи после команды своего хозяина.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция людей на подаренного щенка
- Кот "выплывает" из наркоза
- Любопытный носорог напугал спящего пса
- Умные дрессированные коты
- Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь
Новости партнёров