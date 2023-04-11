Мужчина оценил меткий бросок пса

1265
1
1
Схватка псов и змеи закончилась неожиданным образом. Один из питомцев отправил своего ползучего противника в непродолжительный полёт.
Меткий бросок
Молодой отец, снимавший схватку животных, не смог сдержать эмоций.
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень остудил пыл агрессивной собаки
- Домашние животные до и после купания
- Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом
- Собаки начинают есть только по команде хозяина
- Видео с очаровательными собаками в стиле тогда и сейчас
Новости партнёров