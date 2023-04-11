Мужчина оценил меткий бросок пса

Разгневанные французы: такими их еще не видели

Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом

Домашние животные до и после купания

Уличные псы развлекаются по полной программе

Собаки начинают есть только по команде хозяина

Видео с очаровательными собаками в стиле тогда и сейчас