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Мужчина оценил меткий бросок пса

Мужчина оценил меткий бросок пса

Автор:
11 апреля 2023 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   животные   змея   собаки   схватка   
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Схватка псов и змеи закончилась неожиданным образом. Один из питомцев отправил своего ползучего противника в непродолжительный полёт.

Меткий бросок 

Молодой отец, снимавший схватку животных, не смог сдержать эмоций.

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Метки: Пёс   видео   животные   змея   собаки   схватка   
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5  комментариев
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9k
МихА Час назад
А еслиб в коляску прилетело
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194
Maikl Полчаса назад
Ити мать )))) я аж сам за монитором дёрнулся ))))) представляю как оператора проняло )))))
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3k
ProstoBoBka Час назад
Отец года!
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696
ruslan d Час назад
Во дворе змея, рядом коляска с ребенком ... 5 балов ...
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